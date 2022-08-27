https://sputniknews.com.tr/20220827/galatasarayin-trabzonspor-maci-kamp-kadrosu-belli-oldu-1060476045.html

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

trabzonspor

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 22 kişilik kadroda şu futbolcular bulunuyor:Fernando Muslera, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Haris Seferovic, Dries Mertens, Yunus Akgün, Omar Elabdellaoui, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emre Akbaba, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey.Kadroda Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan yer almadı.

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galatasaray, trabzonspor