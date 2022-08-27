https://sputniknews.com.tr/20220827/galatasaray-cicaldauyu-birlesik-arap-emirlikleri-ekibi-kalba-uniona-kiraladi-1060476299.html

Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı

Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı

Galatasaray Kulübü, Rumen oyuncusu Alexandru Cicaldau'nun Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

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spor

galatasay kulübü

alexandru cicaldau

birleşik arap emirlikleri (bae)

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Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C.'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.Kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretlerinin Kalba Union tarafından ödeneceği belirtildi.

birleşik arap emirlikleri (bae)

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galatasay kulübü, alexandru cicaldau, birleşik arap emirlikleri (bae)