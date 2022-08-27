https://sputniknews.com.tr/20220827/fahrettin-altun-turk-rus-iliskileri-cok-koklu-bir-tarihe-sahip-ayni-zamanda-son-derece-gercekci-1060465787.html

Fahrettin Altun: Türk-Rus ilişkileri çok köklü bir tarihe sahip, aynı zamanda son derece gerçekçi

Fahrettin Altun: Türk-Rus ilişkileri çok köklü bir tarihe sahip, aynı zamanda son derece gerçekçi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Norveç’te yayın yapan Aftenposten’in sorularını yanıtladı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T13:49+0300

2022-08-27T13:49+0300

2022-08-27T13:49+0300

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Suriye’de YPG’ye karşı ne zaman askeri operasyon düzenleneceğine ilişkin soru üzerine Altun, PKK-YPG terör örgütünün hem Türk askerlerine hem de Türkiye’nin koruması altında Suriyeli sivillerin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlediğini belirtti.Türkiye açısından öncelikli meselenin vatandaşlarının can ve mal güvenliği olduğunu vurgulayan Altun, bunun bir parçası olarak da bölgesel barış ve istikrarın önemli olduğunun altını çizdi. Altun, “Ne zaman harekât yapılacağına Türkiye karar verecektir.” dedi.“Türkiye’nin askeri harekâtı Rus makamlarının rızası veya desteği olmaksızın başlayabilir mi?” şeklindeki soru üzerine de Altun, Türk-Rus ilişkilerinin çok köklü bir tarihe sahip bulunduğunu aynı zamanda son derece gerçekçi olduğunu söyledi.‘Türkiye’nin atacağı hiçbir adım kimsenin iznine veya rızasına tabi değil’Birçok alanda iyi ilişkiler olmasına rağmen iki egemen devlet olarak her konuda tam anlamıyla mutabık halinde olunmamasını normal karşıladığını dile getiren Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:‘İsveç ve Finlandiya’nın verdiği sözlerin tutulduğuna ikna olursak üyelikleri onaylanır’Türkiye’nin haziran ayında Finlandiya ve İsveç’in üyeliklerinin resmen onaylanması için bir tarihin bulunup bulunmadığına yönelik soru üzerine Altun, Madrid Zirvesi marjında imzalanan üçlü muhtıra ile Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya davet edilmesine yönelik itirazını geri çektiğini ancak sürecin tamamlanmadığını belirtti.İsveç ve Finlandiya’nın Madrid’de verdiği sözleri tutması gerektiğinin altını çizen Altun, “Eğer verilen sözlerin tutulduğuna ikna olursak üyelikleri onaylanır. Şu anda zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmıyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla somut bir tarihten bahsedemeyiz.” ifadelerini kullandı.Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’ten iki temel beklentisi olduğuna işaret eden Altun, şöyle devam etti:‘'Beklentimiz, Türkiye’yi müttefik olarak gördüklerini ve bunun gereğini yapacaklarını kanıtlamaları’'Finlandiya ve İsveç’le yapılan anlaşma kapsamında Türkiye’nin İsveç’e iadesini istediği kişilerin bir listesini sunduğunun belirtilerek, listede kaç kişi bulunduğunun sorulması üzerine Altun, konuya nicelik değil, nitelik olarak baktıklarını söyledi.Madrid’de imzalanan muhtıraya istinaden Adalet Bakanlığının her iki ülkeye gerekli resmi talepleri gönderdiğine işaret eden Altun, bu taleplerin arasında daha önce reddedilen bazı iade taleplerinin yeniden incelenmesinin de bulunduğunu bildirdi.Altun, geçmişte reddedilen taleplerin de ülkeler arasındaki mevcut anlaşmalara aykırı olduğuna dikkati çekerek, “Beklentimiz, İsveç ve Finlandiya’nın Türkiye’yi müttefik olarak gördüklerini ve bunun gereğini yapacaklarını kanıtlamalarıdır.” ifadelerine yer verdi.

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fahrettin altun, türkiye, iletişim başkanlığı, rusya, isveç, finlandiya, nato, suriye