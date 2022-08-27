Erzurum'da ayının saldırdığı kişiyi komşusu kurtardı: Devletten ayılar için önlem almasını istiyoruz

"Ayı ağacın altından çıkarak bana saldırdı. Yere düştüm ve ayağımı tuttu. Daha sonra yüzüme saldıracağı sırada elime ağzına koydum. Biraz kolumu ağzında tuttu. Ben çok bağırdım, yukarıda komşu sesimi duydu. Koşarak ve ses çıkararak geldi, ayı kaçtı ve kurtuldum. 4 gündür hastanedeyim çok şükür durumum iyi. Devletten, ayılar için bir önlem almasını istiyoruz. Yani benim ölmem hak, ayı yaşayacak; böyle bir şey olur mu? Artık çocuklar ne bahçeye ne tarlaya gidebiliyor. Neymiş, ayı yaşayacakmış. Buna önlem alınmasını istiyoruz."