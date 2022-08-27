https://sputniknews.com.tr/20220827/elcin-sangudan-nagehan-alciya-gulsen-tepkisi--yemezler-demokrat-tavirlari-1060453246.html

Elçin Sangu'dan Nagehan Alçı'ya Gülşen tepkisi: Yemezler demokrat tavırları

Elçin Sangu'dan Nagehan Alçı'ya Gülşen tepkisi: Yemezler demokrat tavırları

Oyuncu Elçin Sangu, Nagehan Alçı’nın 'Gülşen’in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti' ifadelerine tepki göstererek 'Yemezler demokrat tavırları' dedi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

elçin sangu

nagehan alçı

gülşen

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Nagehan Alçı, Gülşen’in tutuklanmasına yönelik paylaşımda bulundu. Alçı, sosyal medya hesabından “Gülşen’in tutuklanması tam bir hukuk cinayeti. Yargısal aşırılık bu. Yapmayın etmeyin sayın savcılar, sayın hakimler. İnsaf lütfen. Adalet mi şimdi bu?Gülşen’in sözleri çok çirkindi ama özür metni çok samimi, çok içtendi. Numaradan bir özür değildi. Gülşen özgürlüğüne kavuşmalı…” ifadelerini kullandı.'Yemezler demokrat tavırları'Alçı’nın paylaşımına oyuncu Elçin Sangu'dan yanıt geldi. Elçin Sangu, "Hakaret içermeyen tweet attığım için beni savcılığa verdiğinde; yurt dışına çıkma yasağı, kişisel eşyalarıma (telefon, laptop, pc) el konulmasını istemek, kocanı da işin içine katmak, gizlilik kararı istemek aşırılık değil miydi? Yemezler demokrat tavırları…." dedi.Ne olmuştu?Elçin Sangu'nun CHP'nin 2018 Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Habertürk canlı yayınından sonra Nagehan Alçı hakkında yaptığı paylaşım gündem olmuştu.Sangu sosyal medya hesabından, "Nagehan adına utanmaktan ben yoruldum o rezil olmaktan yorulmadı" demişti.Elçin Sangu daha sonra kendisi hakkında Nagehan Alçı’nın suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

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elçin sangu, nagehan alçı, gülşen