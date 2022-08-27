https://sputniknews.com.tr/20220827/elazigda-bir-surucu-traktorun-arkasina-bagladigi-2-esegi-yolda-surukleyerek-goturdu-1060464898.html

Elazığ’da bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği yolda sürükleyerek götürdü

Elazığ’da bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği yolda sürükleyerek götürdü

Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T13:05+0300

2022-08-27T13:05+0300

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türkiye

eşek

elazığ

bingöl

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Elazığ-Bingöl kara yolu Karasaz köyü mevkisinde 2 gün önce traktörün arkasına bağlanan 2 eşeğin götürdüğünü gören başka bir araçtaki sürücü O.Y, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.Kayıtlarda, hareket halindeki traktöre bağlı eşeklerden birinin arka ayaklarının yerde sürüklendiği, ön ayaklarıyla da koşmaya çalıştığı görülüyor.

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