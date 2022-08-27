https://sputniknews.com.tr/20220827/elazigda-bir-surucu-traktorun-arkasina-bagladigi-2-esegi-yolda-surukleyerek-goturdu-1060464898.html
Elazığ’da bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği yolda sürükleyerek götürdü
Elazığ’da bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği yolda sürükleyerek götürdü
Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T13:05+0300
2022-08-27T13:05+0300
2022-08-27T13:12+0300
türkiye
eşek
elazığ
bingöl
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Elazığ-Bingöl kara yolu Karasaz köyü mevkisinde 2 gün önce traktörün arkasına bağlanan 2 eşeğin götürdüğünü gören başka bir araçtaki sürücü O.Y, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.Kayıtlarda, hareket halindeki traktöre bağlı eşeklerden birinin arka ayaklarının yerde sürüklendiği, ön ayaklarıyla da koşmaya çalıştığı görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20210513/hayvan-haklari-duzenlemesine-yeniden-revizyon-hak-degil-koruma-kanunu-1044490911.html
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eşek, elazığ, bingöl
Elazığ’da bir sürücü, traktörün arkasına bağladığı 2 eşeği yolda sürükleyerek götürdü
13:05 27.08.2022 (güncellendi: 13:12 27.08.2022) Abone ol
Elazığ'da 2 eşeğin traktöre bağlanarak götürülmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Elazığ-Bingöl kara yolu Karasaz köyü mevkisinde 2 gün önce traktörün arkasına bağlanan 2 eşeğin götürdüğünü gören başka bir araçtaki sürücü O.Y, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Kayıtlarda, hareket halindeki traktöre bağlı eşeklerden birinin arka ayaklarının yerde sürüklendiği, ön ayaklarıyla da koşmaya çalıştığı görülüyor.