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Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkemizi hedef alan beyanları kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkemizi hedef alan beyanları kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir ziyareti sırasında Türkiye dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T11:59+0300
2022-08-27T12:24+0300
politika
türkiye
fransa
emmanuel macron
dışişleri bakanlığı
cezayir
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Bakanlığa konuya ilişkin yöneltilen soruya verdiği yazılı yanıtta Tanju Bilgiç, Emmanuel Macron'un diğer bazı ülkelerle Türkiye'yi hedef alan beyanlarda bulunmasının "son derece talihsiz olduğunu" belirtti.Bilgiç, "Başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.Düşmanlıkları değil dostluğu teşvik eden ve aynı zamanda Afrika Birliği'nin stratejik ortakları arasında yer alan Türkiye'nin hem Cezayir hem de Afrika kıtasının diğer ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün geliştirdiğinin altını çizen Bilgiç, karşılıklı güven ve kazan-kazan ilişkisine dayanan bu ilişkilerin, ülkelerin kendi iradelerine saygılı biçimde ilerlediğini de vurguladı.Bilgiç, şunları kaydetti:Macron, Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Saint-Eugene Hristiyan ve Yahudi mezarlığına ziyarette bulunduğu sırada gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in yanı sıra Türkiye menşeli ağların Afrika'da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü ileri sürmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20220826/macron-turkiye-menseli-aglar-fransa-karsiti-propaganda-yurutuyor-1060443832.html
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türkiye, fransa, emmanuel macron, dışişleri bakanlığı, cezayir
türkiye, fransa, emmanuel macron, dışişleri bakanlığı, cezayir

Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ülkemizi hedef alan beyanları kabul edilemez

11:59 27.08.2022 (güncellendi: 12:24 27.08.2022)
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir ziyareti sırasında Türkiye dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak ülkesinin 'sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalıştığını' ancak bunun 'kabul edilemez' olduğunu belirtti.
Bakanlığa konuya ilişkin yöneltilen soruya verdiği yazılı yanıtta Tanju Bilgiç, Emmanuel Macron'un diğer bazı ülkelerle Türkiye'yi hedef alan beyanlarda bulunmasının "son derece talihsiz olduğunu" belirtti.
Bilgiç, "Başta Cezayir olmak üzere Afrika'daki sömürgeci geçmişiyle yüzleşmekte zorlanan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemiz dahil başka ülkelere yönelik ithamda bulunarak sömürgeci geçmişinden sıyrılmaya çalışması kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
Düşmanlıkları değil dostluğu teşvik eden ve aynı zamanda Afrika Birliği'nin stratejik ortakları arasında yer alan Türkiye'nin hem Cezayir hem de Afrika kıtasının diğer ülkeleriyle ilişkilerini her geçen gün geliştirdiğinin altını çizen Bilgiç, karşılıklı güven ve kazan-kazan ilişkisine dayanan bu ilişkilerin, ülkelerin kendi iradelerine saygılı biçimde ilerlediğini de vurguladı.
Bilgiç, şunları kaydetti:
"Fransa, Afrika kıtasında, kendisine yönelik tepkiler olduğunu düşünüyorsa, bu tepkilerin kaynağını kendi sömürgeci geçmişinde ve bunları hala farklı yöntemlerle devam ettirme çabalarında aramalı ve bunu düzeltme yoluna gitmelidir. Kendi geçmişine ilişkin sorunlarla yüzleşmek ve bunları çözmek yerine, bu tepkilerin üçüncü ülkelerin faaliyetleri nedeniyle ortaya çıktığını iddia etmek sadece sosyolojik bir olguyu ve tarihi yadsımak değil, aynı zamanda bazı siyasetçilerin sahip olduğu çarpık bir zihniyeti de yansıtmaktadır. Fransa'nın, en kısa zamanda, kendi sömürgeci geçmişiyle, ülkemiz dahil başka ülkelere ithamda bulunmadan yüzleşebilecek olgunluğa erişmesini temenni ediyoruz."
Macron, Cezayir'in başkenti Cezayir'deki Saint-Eugene Hristiyan ve Yahudi mezarlığına ziyarette bulunduğu sırada gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin'in yanı sıra Türkiye menşeli ağların Afrika'da Fransa düşmanlığı ve Fransa karşıtı propaganda yürüttüğünü ileri sürmüştü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
DÜNYA
Macron: Türkiye menşeli ağlar Fransa karşıtı propaganda yürütüyor
Dün, 20:33
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