https://sputniknews.com.tr/20220827/din-isleri-yuksek-kurulu-icin-sosyal-medya-duzenlemesi-1060457361.html

Din İşleri Yüksek Kurulu için sosyal medya düzenlemesi

Din İşleri Yüksek Kurulu için sosyal medya düzenlemesi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nu basın müşavirliğine bağladı. DİYK’e gönderilen yazıya göre, bundan böyle sosyal medyadaki her türlü... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T02:35+0300

2022-08-27T02:35+0300

2022-08-27T02:43+0300

türkiye

diyanet işleri başkanlığı

ali erbaş

din işleri yüksek kurulu

diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) için sosyal medya düzenlemesi getirdi. DİYK’e yazı gönderen Erbaş, bundan böyle sosyal medyadaki her türlü paylaşımın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile istişare edilerek yapılmasını istedi.Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, 4 Ağustos’ta, Erbaş’ın imzasıyla DİYK Başkanlığı ve merkez birimlerine “Medya konusunda birimler arası koordinasyon” konulu bir yazı gönderildi. DİYK paylaşımlarının basın müşavirliğine bağlandığı belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:Medyaya verilecek röportajların da basın müşavirliğinin planlaması ve eşgüdümünde gerçekleştirilmesinin 'büyük önem arz ettiği' belirtildi.Yazının, “hizmete özel” koduyla gönderildiği ifade edildi.Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan gizlilik dereceli belgelerde uygulanacak esaslar yönetmeliğine göre bu kod, izinsiz açıklanması veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesi halinde herhangi bir idari faaliyete, gerçek veya tüzel kişiye, idari soruşturmaya, adli soruşturmaya ve kovuşturmaya zarar verebilecek belgeler için kullanılıyor.

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