https://sputniknews.com.tr/20220827/din-isleri-yuksek-kurulu-icin-sosyal-medya-duzenlemesi-1060457361.html
Din İşleri Yüksek Kurulu için sosyal medya düzenlemesi
Din İşleri Yüksek Kurulu için sosyal medya düzenlemesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nu basın müşavirliğine bağladı. DİYK’e gönderilen yazıya göre, bundan böyle sosyal medyadaki her türlü... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T02:35+0300
2022-08-27T02:35+0300
2022-08-27T02:43+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
ali erbaş
din işleri yüksek kurulu
diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1043476442_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_55dd33ed419a7963579e81bfedb71376.jpg
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) için sosyal medya düzenlemesi getirdi. DİYK’e yazı gönderen Erbaş, bundan böyle sosyal medyadaki her türlü paylaşımın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile istişare edilerek yapılmasını istedi.Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, 4 Ağustos’ta, Erbaş’ın imzasıyla DİYK Başkanlığı ve merkez birimlerine “Medya konusunda birimler arası koordinasyon” konulu bir yazı gönderildi. DİYK paylaşımlarının basın müşavirliğine bağlandığı belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:Medyaya verilecek röportajların da basın müşavirliğinin planlaması ve eşgüdümünde gerçekleştirilmesinin 'büyük önem arz ettiği' belirtildi.Yazının, “hizmete özel” koduyla gönderildiği ifade edildi.Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan gizlilik dereceli belgelerde uygulanacak esaslar yönetmeliğine göre bu kod, izinsiz açıklanması veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesi halinde herhangi bir idari faaliyete, gerçek veya tüzel kişiye, idari soruşturmaya, adli soruşturmaya ve kovuşturmaya zarar verebilecek belgeler için kullanılıyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1043476442_100:0:849:562_1920x0_80_0_0_9b4f517f1d30696e0d3c93172bac67bd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, din işleri yüksek kurulu, diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı
diyanet işleri başkanlığı, ali erbaş, din işleri yüksek kurulu, diyanet işleri başkanlığı din işleri yüksek kurulu başkanlığı
Din İşleri Yüksek Kurulu için sosyal medya düzenlemesi
02:35 27.08.2022 (güncellendi: 02:43 27.08.2022) Abone ol
Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nu basın müşavirliğine bağladı. DİYK’e gönderilen yazıya göre, bundan böyle sosyal medyadaki her türlü paylaşımın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile istişare edilerek yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu (DİYK) için sosyal medya düzenlemesi getirdi. DİYK’e yazı gönderen Erbaş, bundan böyle sosyal medyadaki her türlü paylaşımın Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile istişare edilerek yapılmasını istedi.
Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine
göre, 4 Ağustos’ta, Erbaş’ın imzasıyla DİYK Başkanlığı ve merkez birimlerine “Medya konusunda birimler arası koordinasyon
” konulu bir yazı gönderildi.
DİYK paylaşımlarının basın müşavirliğine bağlandığı belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:
“Kurumsal olarak olumsuz durumlarla karşılaşma riskinin en aza indirilmesi amacıyla bundan böyle birimler adına açılmış sosyal medya hesaplarından paylaşılacak ilan, afiş, bilgilendirme mesajı ve basın açıklaması tarzındaki tüm paylaşımların basın müşavirliği ile istişare edilerek paylaşılması."
Medyaya verilecek röportajların da basın müşavirliğinin planlaması ve eşgüdümünde gerçekleştirilmesinin 'büyük önem arz ettiği' belirtildi.
Yazının, “hizmete özel” koduyla gönderildiği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı kararıyla yayımlanan gizlilik dereceli belgelerde uygulanacak esaslar yönetmeliğine göre bu kod, izinsiz açıklanması veya yetkisiz kişilerce öğrenilmesi halinde herhangi bir idari faaliyete, gerçek veya tüzel kişiye, idari soruşturmaya, adli soruşturmaya ve kovuşturmaya zarar verebilecek belgeler için kullanılıyor.