https://sputniknews.com.tr/20220827/cumhurbaskani-erdogan-pastanede-vatandaslarla-sohbet-etti-1060477305.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T22:52+0300
2022-08-27T22:52+0300
2022-08-27T22:52+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
beylerbeyi
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Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir pastaneye girdi.Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.Yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.
türkiye
beylerbeyi
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recep tayyip erdoğan, beylerbeyi
recep tayyip erdoğan, beylerbeyi
Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir pastaneye girdi.
Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.
Yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.