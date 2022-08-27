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https://sputniknews.com.tr/20220827/cumhurbaskani-erdogan-pastanede-vatandaslarla-sohbet-etti-1060477305.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T22:52+0300
2022-08-27T22:52+0300
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Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir pastaneye girdi.Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.Yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.
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recep tayyip erdoğan, beylerbeyi
recep tayyip erdoğan, beylerbeyi

Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti

22:52 27.08.2022
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti.
Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir pastaneye girdi.
Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.
Yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.
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