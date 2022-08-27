https://sputniknews.com.tr/20220827/cumhurbaskani-erdogan-pastanede-vatandaslarla-sohbet-etti-1060477305.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan pastanede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir pastanede vatandaşlarla sohbet etti. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T22:52+0300

2022-08-27T22:52+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

beylerbeyi

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Vahdettin Köşkü'ndeki çalışmalarının ardından Beylerbeyi Mahallesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir pastaneye girdi.Burada bir süre oturan, çay ve kahve ikramı eşliğinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, bir vatandaşın yakınıyla telefonda konuştu.Yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak dağıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra pastaneden ayrıldı.

türkiye

beylerbeyi

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recep tayyip erdoğan, beylerbeyi