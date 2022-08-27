https://sputniknews.com.tr/20220827/cumhurbaskani-erdogan-aliyev-ile-gorustu-1060475648.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesinde Laçın şehri ile Zabuh, Sus köylerinin Azerbaycan'ın... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T20:59+0300

2022-08-27T20:59+0300

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dünya

recep tayyip erdoğan

ilham aliyev

telefon görüşmesi

tebrik

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibariyle Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Güney Kafkasya’da istikrar ve barışı hedefleyen hakça ve sürdürülebilir bir çözüm için ortaya koyduğu çabaları takdirle izlediğini ifade etti.Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan süreçlerinin birbirlerini destekleyerek ilerlemesini arzu ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her durumda kardeş Azerbaycan’la bir ve beraber olduklarını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20220826/aliyev-lacin-sehri-azerbaycanin-kontrolune-gecti--1060425806.html

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, telefon görüşmesi, tebrik