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https://sputniknews.com.tr/20220827/cumhurbaskani-erdogan-aliyev-ile-gorustu-1060475648.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesinde Laçın şehri ile Zabuh, Sus köylerinin Azerbaycan'ın... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T20:59+0300
2022-08-27T21:00+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
ilham aliyev
telefon görüşmesi
tebrik
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibariyle Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Güney Kafkasya’da istikrar ve barışı hedefleyen hakça ve sürdürülebilir bir çözüm için ortaya koyduğu çabaları takdirle izlediğini ifade etti.Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan süreçlerinin birbirlerini destekleyerek ilerlemesini arzu ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her durumda kardeş Azerbaycan’la bir ve beraber olduklarını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20220826/aliyev-lacin-sehri-azerbaycanin-kontrolune-gecti--1060425806.html
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, telefon görüşmesi, tebrik
recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, telefon görüşmesi, tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

20:59 27.08.2022 (güncellendi: 21:00 27.08.2022)
© AAErdoğan ve Aliyev
Erdoğan ve Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefon görüşmesinde Laçın şehri ile Zabuh, Sus köylerinin Azerbaycan'ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin dün itibariyle Azerbaycan’ın kontrolüne geçmesi dolayısıyla memnuniyetini ve tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Güney Kafkasya’da istikrar ve barışı hedefleyen hakça ve sürdürülebilir bir çözüm için ortaya koyduğu çabaları takdirle izlediğini ifade etti.
Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan süreçlerinin birbirlerini destekleyerek ilerlemesini arzu ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, her durumda kardeş Azerbaycan’la bir ve beraber olduklarını vurguladı.
Azerbaycan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
DÜNYA
Aliyev: Laçin şehri Azerbaycan kontrolüne geçti
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