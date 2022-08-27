https://sputniknews.com.tr/20220827/boluda-toprak-kaymasi-dogalgaz-hattini-kopardi-1060457658.html
Bolu'da toprak kayması doğalgaz hattını kopardı
Bolu'da toprak kayması doğalgaz hattını kopardı
Bolu'da, temel çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması, doğalgaz borusunun kopmasına neden oldu. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T02:48+0300
2022-08-27T02:48+0300
2022-08-27T02:50+0300
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toprak
toprak kayması
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Bolu'da, geçen aylarda yıkılan Belediyeye ait eski katlı otopark alanında çalışmalar devam ederken etkili olan sağanak nedeniyle küçük çaplı toprak kayması yaşandı. Toprak kayması yaşanan alanda bulunan doğalgaz borusu koptu.Bölgede gaz kokusu olduğunu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve doğalgaz ekiplerine bilgi verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir yangın ve parlamaya karşı tedbir alırken, doğalgaz ekipleri ise hatta bulunan gaz akışını kapattı. Doğalgaz hattındaki gaz tamamen bittikten sonra ekipler kopan boruyu tamir etmek için çalışma başlattı.Ayrıca polis ve zabıta ekipleri de çalışma yapılan alanın çevresinde bulunan cadde ve sokakları araç ve yaya trafiğine kapalı tuttu.
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toprak, toprak kayması, bolu, bolu belediyesi
toprak, toprak kayması, bolu, bolu belediyesi
Bolu'da toprak kayması doğalgaz hattını kopardı
02:48 27.08.2022 (güncellendi: 02:50 27.08.2022) Abone ol
Bolu'da, temel çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması, doğalgaz borusunun kopmasına neden oldu.
Bolu'da, geçen aylarda yıkılan Belediyeye ait eski katlı otopark alanında çalışmalar devam ederken etkili olan sağanak nedeniyle küçük çaplı toprak kayması yaşandı. Toprak kayması yaşanan alanda bulunan doğalgaz borusu koptu.
Bölgede gaz kokusu olduğunu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve doğalgaz ekiplerine bilgi verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir yangın ve parlamaya karşı tedbir alırken, doğalgaz ekipleri ise hatta bulunan gaz akışını kapattı. Doğalgaz hattındaki gaz tamamen bittikten sonra ekipler kopan boruyu tamir etmek için çalışma başlattı.
Ayrıca polis ve zabıta ekipleri de çalışma yapılan alanın çevresinde bulunan cadde ve sokakları araç ve yaya trafiğine kapalı tuttu.