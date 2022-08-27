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https://sputniknews.com.tr/20220827/bitcoin-20-bin-dolarin-altina-geriledi-1060462470.html
Bitcoin 20 bin doların altına geriledi
Bitcoin 20 bin doların altına geriledi
Kripto paralar dün gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından sert geriledi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T08:41+0300
2022-08-27T08:41+0300
ekonomi
bitcoin
jerome powell
jackson hole
kripto para
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Bazı alt coinler ise şu seviyeden işlem görüyor; Litecoin 52 dolar, SOL 31 dolar, Ripple 0,33 dolar, AVAX 20 dolar ve ADA 0,43 dolar.Powell etkisiFed Başkanı Powell, Jackson Hole'da yaptığı konuşmada eylül ayındaki faiz indiriminin göstergelere bağlı olduğunu belirtti.Powell, "Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir" dedi.
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bitcoin, jerome powell, jackson hole, kripto para
bitcoin, jerome powell, jackson hole, kripto para

Bitcoin 20 bin doların altına geriledi

08:41 27.08.2022
© AFP 2022Bitcoin - Dolar
Bitcoin - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AFP 2022
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Kripto paralar dün gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından sert geriledi.
Bazı alt coinler ise şu seviyeden işlem görüyor; Litecoin 52 dolar, SOL 31 dolar, Ripple 0,33 dolar, AVAX 20 dolar ve ADA 0,43 dolar.

Powell etkisi

Fed Başkanı Powell, Jackson Hole'da yaptığı konuşmada eylül ayındaki faiz indiriminin göstergelere bağlı olduğunu belirtti.
Powell, "Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir" dedi.
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