https://sputniknews.com.tr/20220827/bitcoin-20-bin-dolarin-altina-geriledi-1060462470.html

Bitcoin 20 bin doların altına geriledi

Bitcoin 20 bin doların altına geriledi

Kripto paralar dün gerçekleştirilen Jackson Hole toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından sert geriledi. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T08:41+0300

2022-08-27T08:41+0300

2022-08-27T08:41+0300

ekonomi

bitcoin

jerome powell

jackson hole

kripto para

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056301852_0:0:665:374_1920x0_80_0_0_63a6d7fece0c3974d93e9313cd00824c.jpg

Bazı alt coinler ise şu seviyeden işlem görüyor; Litecoin 52 dolar, SOL 31 dolar, Ripple 0,33 dolar, AVAX 20 dolar ve ADA 0,43 dolar.Powell etkisiFed Başkanı Powell, Jackson Hole'da yaptığı konuşmada eylül ayındaki faiz indiriminin göstergelere bağlı olduğunu belirtti.Powell, "Daha yüksek faiz oranları, daha yavaş büyüme ve daha yumuşak iş gücü piyasası koşulları enflasyonu düşürürken, hane halkları ve işletmelere biraz da acı verecektir" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bitcoin, jerome powell, jackson hole, kripto para