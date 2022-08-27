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https://sputniknews.com.tr/20220827/beyoglunda-asayis-uygulamasi-200-polis-katildi--1060460442.html
Beyoğlu’nda asayiş uygulaması: 200 polis katıldı
Beyoğlu’nda asayiş uygulaması: 200 polis katıldı
Beyoğlu’nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T04:59+0300
2022-08-27T05:01+0300
türkiye
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beyoğlu
istanbul emniyet müdürlüğü
polis
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydan, İstiklal Caddesi, Gezi Parkı, Tarlabaşı ve Talimhane’de şüpheli şahıslara yönelik 200 personelin katıldığı huzur ve güvenliği sağlamak için geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.Denetim noktalarında şüpheli görülen şahıslar durdurularak üst araması yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220115/ankarada-300-polisle-eglence-mekanlarina-denetim-1052762889.html
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istanbul, beyoğlu, istanbul emniyet müdürlüğü, polis
istanbul, beyoğlu, istanbul emniyet müdürlüğü, polis

Beyoğlu’nda asayiş uygulaması: 200 polis katıldı

04:59 27.08.2022 (güncellendi: 05:01 27.08.2022)
© İHABeyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı
Beyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© İHA
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Beyoğlu’nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydan, İstiklal Caddesi, Gezi Parkı, Tarlabaşı ve Talimhane’de şüpheli şahıslara yönelik 200 personelin katıldığı huzur ve güvenliği sağlamak için geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Denetim noktalarında şüpheli görülen şahıslar durdurularak üst araması yapıldı.
© İHABeyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı
Beyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
Beyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı
© İHABeyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı
Beyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA
Beyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı
1/2
© İHA
Beyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı
2/2
© İHA
Beyoğlu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı
Ankara’da 50 ekipten oluşan 300 polisin katılımıyla gerçekleşen asayiş uygulamasında, eğlence mekanlarına, kafelere, iş yerlerine ve ara sokaklara denetim gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
TÜRKİYE
Ankara’da 300 polisle eğlence mekanlarına denetim
15 Ocak, 05:09
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