https://sputniknews.com.tr/20220827/beyoglunda-asayis-uygulamasi-200-polis-katildi--1060460442.html

Beyoğlu’nda asayiş uygulaması: 200 polis katıldı

Beyoğlu’nda asayiş uygulaması: 200 polis katıldı

Beyoğlu’nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri 200 personelle asayiş uygulaması yaptı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T04:59+0300

2022-08-27T04:59+0300

2022-08-27T05:01+0300

türkiye

istanbul

beyoğlu

istanbul emniyet müdürlüğü

polis

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Taksim Meydan, İstiklal Caddesi, Gezi Parkı, Tarlabaşı ve Talimhane’de şüpheli şahıslara yönelik 200 personelin katıldığı huzur ve güvenliği sağlamak için geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi.Denetim noktalarında şüpheli görülen şahıslar durdurularak üst araması yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220115/ankarada-300-polisle-eglence-mekanlarina-denetim-1052762889.html

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istanbul, beyoğlu, istanbul emniyet müdürlüğü, polis