https://sputniknews.com.tr/20220827/benzinde-indirim-bekleniyor-1060470773.html

Benzinde indirim bekleniyor

Benzinde indirim bekleniyor

30 Ağustos gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1.04 TL indirim bekleniyor. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T16:23+0300

2022-08-27T16:23+0300

2022-08-27T17:09+0300

ekonomi

benzin

indirim

motorin

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Motorine art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.NTV'nin haberine göre, benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1.04 TL indirim bekleniyor.Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.91 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21.16 satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220822/benzine-81-kurus-zam-geldi-1060237916.html

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benzin, indirim, motorin