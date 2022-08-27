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https://sputniknews.com.tr/20220827/benzinde-indirim-bekleniyor-1060470773.html
Benzinde indirim bekleniyor
Benzinde indirim bekleniyor
30 Ağustos gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1.04 TL indirim bekleniyor. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
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2022-08-27T17:09+0300
ekonomi
benzin
indirim
motorin
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Motorine art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.NTV'nin haberine göre, benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1.04 TL indirim bekleniyor.Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.91 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 21.16 satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220822/benzine-81-kurus-zam-geldi-1060237916.html
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benzin, indirim, motorin
benzin, indirim, motorin

Benzinde indirim bekleniyor

16:23 27.08.2022 (güncellendi: 17:09 27.08.2022)
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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30 Ağustos gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1.04 TL indirim bekleniyor.
Motorine art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.
NTV'nin haberine göre, benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1.04 TL indirim bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.91 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.16 satılıyor.
Akaryakıt - Pompa - Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
YAŞAM
Benzine 81 kuruş zam geldi
22 Ağustos, 16:04
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