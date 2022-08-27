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https://sputniknews.com.tr/20220827/bakan-kurum-kanal-istanbul-projesini-tabi-ki-iptal-etmedik-imar-planlari-yururlukte-1060464365.html
Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik, imar planları yürürlükte
Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik, imar planları yürürlükte
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
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murat kurum
murat kurum

Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik, imar planları yürürlükte

12:36 27.08.2022 (güncellendi: 12:46 27.08.2022)
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇKanal İstanbul alanı
Kanal İstanbul alanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik, imar planları yürürlükte" dedi.
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