https://sputniknews.com.tr/20220827/bakan-kurum-kanal-istanbul-projesini-tabi-ki-iptal-etmedik-imar-planlari-yururlukte-1060464365.html
Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik, imar planları yürürlükte
Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik, imar planları yürürlükte
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T12:36+0300
2022-08-27T12:36+0300
2022-08-27T12:46+0300
türkiye
murat kurum
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murat kurum
Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik, imar planları yürürlükte
12:36 27.08.2022 (güncellendi: 12:46 27.08.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik, imar planları yürürlükte" dedi.