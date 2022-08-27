Bakan Kurum: Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik, imar planları yürürlükte

© İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ Kanal İstanbul alanı © İHA / AHMET FARUK SARIKOÇ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Kanal İstanbul Projesi'ni tabii ki iptal etmedik, imar planları yürürlükte" dedi.