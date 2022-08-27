https://sputniknews.com.tr/20220827/bakan-karaismailoglu-mavi-vatanimiza-tum-gucumuzle-sahip-cikiyoruz--1060457769.html

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Tahıl Koridoru'nda kaç ton yük taşındı?

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Tahıl Koridoru'nda kaç ton yük taşındı?

Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ukrayna çıkışlı tahıl koridoru kapsamında bugüne kadar toplam 41 gemi Ukrayna'nın limanlardan yüklü olarak kalkış yaptı... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T03:04+0300

2022-08-27T03:04+0300

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türkiye

istanbul

adil karaismailoğlu

mavi vatan

deniz ticaret odası (dto)

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İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın 40. kuruluş yıldönümü dolasıyla düzenlenen programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç ve davetliler katıldı.'Denizcilik sektörü olmazsa olmazımızdır'Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, düşük maliyet ve verimlilik avantajıyla deniz taşımacılığının sürdürülebilir ekonomik gelişim ve refah için çok önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:'Ülkemiz, mega yat projelerinde dünyada 3. sırada yer almaktadır'Karaismailoğlu, Türkiye'nin denizcilik alanında çok büyük mesafeler kat ettiğini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Deniz Ticaret Odası'nın, kurulduğu günden bu yana sektörün her alanda gelişmesine öncülük ettiğine vurgu yapan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:Karaismailoğlu, Türkiye'nin jeostratejik konumunun önemine dikkati çekerek, "Ülkemiz, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya’dan Afrikaya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunmaktadır. Bu jeostratejik konumunun yanı sıra etrafını saran Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz ile de Türkiye'nin her şeyden önce bir deniz ülkesi olduğu da su götürmez bir gerçektir. Denizlerimiz; Mavi Vatan'ımızdır" ifadelerini kullandı.Son 2 yıldır denizcilik otoritelerini bir araya getiren uluslararası düzeyde denizcilik zirveleri gerçekleştirdiklerini belirten Karaismailoğlu, bu zirveleri, Türk Denizcilik Sektörü'nün Vizyonunu ortaya koymak ve doğru adımları atmak için düzenlediklerini söyledi.Karaismailoğlu, 2020-21 yıllarında salgının etkisiyle navlun fiyatlarının yüksekliği, boş konteyner bulunamaması, ham madde tedarikindeki gecikmelerden dolayı siparişlerin zamanında yerine ulaştırılamaması gibi birçok olumsuzluk yaşandığına dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:'Kruvaziyer gemi sayısı 40 kat artarak 437'ye ulaştı'Söz konusu dönemde Türk limanlarına yanaşan kruvaziyer gemi sayısındaki artışa vurgu yapan Karaismailoğlu, "Kruvaziyer gemi sayısı 40 kat artarak 437'ye ulaştı ve toplamda 400 bine yakın kurvaziyer yolcusu ülkemiz limanlarında ağırlandı" dedi.Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, gerekli destekleri ve teşvikleri hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:Türkiye'nin 2053 Vizyonu'na dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:Karaismailoğlu, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nda denizyollarına özel bir yer ayırdıklarına vurgu yaparak, denizyollarının Mavi Vatan'nın temeli ve ulaşımdaki entegrasyonun kilit noktası olduğunu söyledi.'Mavi Vatan'ımıza tüm gücümüzle sahip çıkıyoruz'Söz konusu plan kapsamında, liman tesisi sayısını 255'e çıkaracaklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:Karaismailoğlu, Türkiye'nin yeniden 'denizci ülke, denizci millet' kimliğini hatırlamasında, bakanlığın, sektör oyuncularıyla birlikte hareket etmesinin önemli rolü olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmasında çok önemli bir yer edinen "Tahıl Koridoru"nun Türkiye'nin öncülüğünde çok yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğini ifade eden Karaismailoğlu, Ukrayna çıkışlı tahıl koridoru kapsamında bugüne kadar toplam 41 geminin Ukrayna'nın limanlardan yüklü olarak kalkış yaptığını belirtti:"Hepimizin bildiği üzere Ukrayna tahılının dünyaya ulaşmasında çok önemli bir yer edinen 'Tahıl Koridoru' Türkiye'nin öncülüğünde ve girişimiyle, ilgili kurumlarımızla iş birliğiyle çok yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Ukrayna çıkışlı tahıl koridoru kapsamında bugüne kadar toplam 41 gemi Ukrayna'nın limanlardan yüklü olarak kalkış yaptı. Söz konusu gemiler ile 9 farklı çeşit yük taşındı. Bu gemilerin; 17'si Türk bayraklı, sahipli veya işletenlidir, 19'u yüklerini Türkiye limanlarına getirdi. Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 984 bin 536 tondur. Türkiye limanlarında gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 228 bin 971 tondur. Yani toplam yükün yüzde 27'si bizim limanlarımıza gelmiştir. Ukrayna limanlarında bekleyen diğer gemiler için de girişimlerimiz yoğun şekilde devam ediyor." "

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istanbul, adil karaismailoğlu, mavi vatan, deniz ticaret odası (dto)