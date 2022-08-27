https://sputniknews.com.tr/20220827/bakan-karaismailoglu-kagithane-istanbul-havalimani-metrosunu-kasim-ayinda-hizmete-alacagiz-1060465264.html

Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu kasım ayında hizmete alacağız

Bakan Karaismailoğlu: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu kasım ayında hizmete alacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kağıthane- İstanbul Havalimanı arasını kasım ayında, bundan altı ay sonra da Gayrettepe uzantısını bitirerek... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T13:29+0300

2022-08-27T13:29+0300

2022-08-27T13:29+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

metro

istanbul

istanbul havalimanı

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Bakan Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı metro şantiyesinde incelemelerde bulundu.Kağıthane-İstanbul Havalimanı arasındaki test sürüşüne katılan Karaismailoğlu, havalimanı şantiyesinde, metro hattında gelinen noktaya ilişkin basın mensuplarına bilgi verdi.İstanbul Havalimanı'nın geldiği nokta itibarıyla Türkiye ve dünya havacılık sektöründe edindiği önemli yer hakkında değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, metro hattının da hizmete girmesiyle birlikte, İstanbul Havalimanı'nda rekorların süreceğini bildirdi.Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın başarıları nedeniyle dünyanın gözde havalimanları arasında yer aldığına işaret ederek şunları kaydetti:'Sabiha Gökçen Havalimanımızı da metroyla buluşturuyoruz2İstanbul'da yapımı devam eden diğer metro hatları ile ilgili bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, bu hattın devamı olan İstanbul Havalimanı Küçükçekmece bağlantısına bağlanacak B​​​​​​​aşakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne devam eden metro hattını da aralık ayı itibarıyla açmayı planladıklarını, çalışmaların bu düzeyde devam ettiğini bildirdi.Karaismailoğlu, "Yine Sabiha Gökçen Havalimanımızı metroyla buluşturuyoruz. Eylül ayı içerisinde Kadıköy-Kartal-Pendik'ten, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantısını bitirerek vatandaşımıza hizmete sunduğumuzda, İstanbul'un iki havalimanını da dünyanın en büyük en yoğun havalimanlarından iki tanesini metroyla buluşturmuş olacağız. Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda hedefimiz eylül ayı içerisinde hizmete almaktır." ifadelerini kullandı.'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devam ettiği metrolar, bu çalışmalarla yaklaşık 10 yılda zor biter'Avrupa havalimanlarında yaşanan kaosa dikkati çeken Karaismailoğlu, Türkiye havalimanlarında konfor yaşandığını, bunun da son 20 yıldır yapılan planlı yatırımlardan kaynaklandığını dile getirdi.Bakan Karaismailoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:Söz konusu metroların şu ana kadar çoktan bitmiş olması gerektiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Ama maalesef yeni gelen zihniyetin, bu metroları yapmama inadı nedeniyle, bu metrolar maalesef İstanbulluların hizmetine sunulamamaktadır. İnşallah akıllarını başlarına alırlar, görevlerini hatırlarlar ve İstanbul için olmazsa olmaz bu metro hatlarının bir an önce bitmesi için çaba gösterirler. Çünkü bu metro hatları İstanbul ulaşım ana planı çerçevesinde planlanmış ve yatırıma başlanmış, birbirini tamamlayan hatlardır. Bir tanesi bile yapılmazsa, bölgesi için eksik olur." değerlendirmesinde bulundu.Karaismailoğlu, İstanbul'un bir taraftan yoğun şekilde bakanlığın işlerini bitirmek için uğraştığı metro hatları, bir tarafta da inşaatı devam eden metro hatları üzerine hafriyat dökülen bir yönetim ve zihniyetle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.En doğru kararı halkın seçim döneminde vereceğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu saatte 120 kilometre hıza sahip, dünyanın en hızlı metrolarından biri olacak. Aynı zamanda yapım aşamasında da dünyanın enlerinden biri. Burada 10 tane tünel açma makinesi aynı anda çalışarak bu işi hızlı şekilde bitirdi." ifadelerini kullandı.Karaismailoğlu, yatırımların tüm Türkiye'de devam ettiğini aktararak, Gaziantep, Kayseri'de devam eden projelerin yakın zamanda biteceğini, Ankara, Bursa, Kocaeli'de de raylı sistem yatırımlarının devam ettiğini bildirdi.Bakan Karaismailoğlu'na test sürüşü ve incelemeler sırasında, İstanbul'un çeşitli üniversitelerinden gelen gençler de eşlik etti.

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