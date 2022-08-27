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Araçların önüne atlayıp, kan parası istedi
Araçların önüne atlayıp, kan parası istedi
Bursa’da döner kavşakta kendini otomobillerin önüne atan ve sürücülerden kan parası adı altında para isteyen dilenci kameralara yansıdı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T03:12+0300
2022-08-27T03:24+0300
türkiye
bursa
bayrampaşa
sürücü
kan parası
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Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu Buttim kavşağında, bir dilenci yolda seyir halinde giden otomobillerin önüne atladı.Bazı sürücüler yardım ederken bazılarının ise tepki verdiği görüldü.İnsanların duygularını sömüren dilencinin yolun ortasına atlama ve para istediği anlar kameralara anbean yansıdı.'Kan parası adı altında insanlardan duygu sömürüsü yaparak para toplayan bir vatandaş bu'Dilenciyi zaman zaman kavşakta gördüğünü söyleyen Muharrem Doğantez, "Bu vatandaşı daha öncede burada gördük. Son haftadır sürekli görüyorum. Kan parası adı altında insanlardan duygu sömürüsü yaparak para toplayan bir vatandaş bu. Hem trafiği tehlikeye atıyor, hem de insanların duygularıyla oynuyor" dedi.
türkiye
bursa
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bursa, bayrampaşa, sürücü, kan parası
bursa, bayrampaşa, sürücü, kan parası

Araçların önüne atlayıp, kan parası istedi

03:12 27.08.2022 (güncellendi: 03:24 27.08.2022)
© HAKAN GÖNÜL-AW698243Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu Buttim kavşağı
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu Buttim kavşağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© HAKAN GÖNÜL-AW698243
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Bursa’da döner kavşakta kendini otomobillerin önüne atan ve sürücülerden kan parası adı altında para isteyen dilenci kameralara yansıdı.
Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu Buttim kavşağında, bir dilenci yolda seyir halinde giden otomobillerin önüne atladı.
Bazı sürücüler yardım ederken bazılarının ise tepki verdiği görüldü.
İnsanların duygularını sömüren dilencinin yolun ortasına atlama ve para istediği anlar kameralara anbean yansıdı.

'Kan parası adı altında insanlardan duygu sömürüsü yaparak para toplayan bir vatandaş bu'

Dilenciyi zaman zaman kavşakta gördüğünü söyleyen Muharrem Doğantez, "Bu vatandaşı daha öncede burada gördük. Son haftadır sürekli görüyorum. Kan parası adı altında insanlardan duygu sömürüsü yaparak para toplayan bir vatandaş bu. Hem trafiği tehlikeye atıyor, hem de insanların duygularıyla oynuyor" dedi.
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