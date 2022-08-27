https://sputniknews.com.tr/20220827/araclarin-onune-atlayip-kan-parasi-istedi-1060458534.html

Araçların önüne atlayıp, kan parası istedi

Araçların önüne atlayıp, kan parası istedi

Bursa’da döner kavşakta kendini otomobillerin önüne atan ve sürücülerden kan parası adı altında para isteyen dilenci kameralara yansıdı. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

bursa

bayrampaşa

sürücü

kan parası

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Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul yolu Buttim kavşağında, bir dilenci yolda seyir halinde giden otomobillerin önüne atladı.Bazı sürücüler yardım ederken bazılarının ise tepki verdiği görüldü.İnsanların duygularını sömüren dilencinin yolun ortasına atlama ve para istediği anlar kameralara anbean yansıdı.'Kan parası adı altında insanlardan duygu sömürüsü yaparak para toplayan bir vatandaş bu'Dilenciyi zaman zaman kavşakta gördüğünü söyleyen Muharrem Doğantez, "Bu vatandaşı daha öncede burada gördük. Son haftadır sürekli görüyorum. Kan parası adı altında insanlardan duygu sömürüsü yaparak para toplayan bir vatandaş bu. Hem trafiği tehlikeye atıyor, hem de insanların duygularıyla oynuyor" dedi.

türkiye

bursa

bayrampaşa

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bursa, bayrampaşa, sürücü, kan parası