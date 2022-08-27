https://sputniknews.com.tr/20220827/ankaragucu-teknik-direktoru-mustafa-dalci-4-1lik-maglubiyetin-ardindan-istifa-etti-1060476759.html
Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Dalcı, 4-1'lik mağlubiyetin ardından istifa etti
Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Dalcı, 4-1'lik mağlubiyetin ardından istifa etti
Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde 4-1'lik Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mustafa Dalcı görevinden istifa etti. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T22:31+0300
2022-08-27T22:31+0300
2022-08-27T22:31+0300
spor
ankaragücü
fatih karagümrük spor
teknik direktör
istifa
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Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Dalcı, Fatih Karagümrük karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası istifa etti.
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ankaragücü, fatih karagümrük spor, teknik direktör, istifa
ankaragücü, fatih karagümrük spor, teknik direktör, istifa
Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Dalcı, 4-1'lik mağlubiyetin ardından istifa etti
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Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde 4-1'lik Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mustafa Dalcı görevinden istifa etti.
Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Dalcı, Fatih Karagümrük karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası istifa etti.