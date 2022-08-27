https://sputniknews.com.tr/20220827/ahmet-hakan-gulsenin-sapik-demesinden-de-tutuklanmasindan-da-cok-rahatsiz-oldum-1060462358.html

Ahmet Hakan: Gülşen'in sapık demesinden de tutuklanmasından da çok rahatsız oldum

Ahmet Hakan: Gülşen'in sapık demesinden de tutuklanmasından da çok rahatsız oldum

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, imam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanan şarkıcı Gülşen'in derhal serbest bırakılması gerektiğini... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T08:37+0300

2022-08-27T08:37+0300

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türkiye

ahmet hakan

gülşen

tutuklama

açıklama

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yazısında şunları kaydetti:"Gülşen’in imam hatiplerde okuyan binlerce çocuğa ve imam hatiplerden mezun olmuş binlerce kişiye karşı yaptığı büyük terbiyesizlik karşısında...Kınamak gibi bir alternatif varken... Öfkeyle itiraz etme hakkı varken... Ayıplama mekanizmaları el altındayken... Utandırmak gibi müthiş bir cezalandırma yöntemi söz konusuyken... Sivil ve örgütlü tepkilerin yolu açıkken....Polisin, savcının, kelepçenin, hapishanenin devreye girmesi...Çok ama çok yanlış olmuştur. Bu yanlıştan dönülmelidir. Gülşen, derhal serbest bırakılmalıdır."

türkiye

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ahmet hakan, gülşen, tutuklama, açıklama