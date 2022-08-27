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https://sputniknews.com.tr/20220827/ahmet-hakan-gulsenin-sapik-demesinden-de-tutuklanmasindan-da-cok-rahatsiz-oldum-1060462358.html
Ahmet Hakan: Gülşen'in sapık demesinden de tutuklanmasından da çok rahatsız oldum
Ahmet Hakan: Gülşen'in sapık demesinden de tutuklanmasından da çok rahatsız oldum
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, imam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanan şarkıcı Gülşen'in derhal serbest bırakılması gerektiğini... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T08:37+0300
2022-08-27T08:37+0300
türkiye
ahmet hakan
gülşen
tutuklama
açıklama
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yazısında şunları kaydetti:"Gülşen’in imam hatiplerde okuyan binlerce çocuğa ve imam hatiplerden mezun olmuş binlerce kişiye karşı yaptığı büyük terbiyesizlik karşısında...Kınamak gibi bir alternatif varken... Öfkeyle itiraz etme hakkı varken... Ayıplama mekanizmaları el altındayken... Utandırmak gibi müthiş bir cezalandırma yöntemi söz konusuyken... Sivil ve örgütlü tepkilerin yolu açıkken....Polisin, savcının, kelepçenin, hapishanenin devreye girmesi...Çok ama çok yanlış olmuştur. Bu yanlıştan dönülmelidir. Gülşen, derhal serbest bırakılmalıdır."
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ahmet hakan, gülşen, tutuklama, açıklama
ahmet hakan, gülşen, tutuklama, açıklama

Ahmet Hakan: Gülşen'in sapık demesinden de tutuklanmasından da çok rahatsız oldum

08:37 27.08.2022
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, imam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanan şarkıcı Gülşen'in derhal serbest bırakılması gerektiğini savundu.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yazısında şunları kaydetti:
"Gülşen’in imam hatiplerde okuyan binlerce çocuğa ve imam hatiplerden mezun olmuş binlerce kişiye karşı yaptığı büyük terbiyesizlik karşısında...
Kınamak gibi bir alternatif varken... Öfkeyle itiraz etme hakkı varken... Ayıplama mekanizmaları el altındayken... Utandırmak gibi müthiş bir cezalandırma yöntemi söz konusuyken... Sivil ve örgütlü tepkilerin yolu açıkken....
Polisin, savcının, kelepçenin, hapishanenin devreye girmesi...
Çok ama çok yanlış olmuştur. Bu yanlıştan dönülmelidir. Gülşen, derhal serbest bırakılmalıdır."
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