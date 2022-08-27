https://sputniknews.com.tr/20220827/adana-ciftciler-birligi-baskani-turkiye-yakinda-sut-kriziyle-karsi-karsiya-kalabilir-1060453214.html

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı: Türkiye yakında süt kriziyle karşı karşıya kalabilir

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı: Türkiye yakında süt kriziyle karşı karşıya kalabilir

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, hayvancılıkta tehlike sinyalleri çaldığını belirterek, "Çiğ süte zam yapılırsa, yeme de zam yapılır” mantığıyla... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T00:07+0300

2022-08-27T00:07+0300

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türkiye

süt

adana çiftçiler birliği

hayvancılık

zam

çiğ

ulusal süt konseyi (usk)

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Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Türkiye'nin çok yakında çiğ süt kriziyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından belirlenen çiğ süt fiyatlarının en son 15 Mayıs tarihinden itibaren 7.50 TL olarak açıklandığında baz alınan Nisan ayı çiğ süt maliyetinin 5.88 TL olduğunu hatırlatan Doğru, şu değerlendirmelerde bulundu:'Kesime sevk edilen dişi hayvan varlığımız her geçen gün artmaktadır''Hayvancılıkta tehlike sinyalleri çalarken...'Bu kötü gidişatın, süt ve süt ürünleri üretimi kadar ileride büyükbaş et üretimini de olumsuz etkileyeceğini kaydeden Doğru, "Hayvancılıkta tehlike sinyalleri çalarken, 'çiğ süte zam yapılırsa, yeme de zam yapılır' mantığıyla hareket etmeye devam edilir ve çiğ süt üreticisi daha fazla baskı altına alınırsa Türkiye’de çok yakın zamanda süt kriziyle karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır" dedi.'Bakanlık tarafından verilen çiğ süt priminin yeniden 1 TL’ye çıkarılması gerekmektedir'Mutlu Doğru açıklamasında, "Bu nedenle USK’nın acilen toplanıp, Ağustos ayı maliyetlerini çıkararak, 1 Eylül’den geçerli olacak şekilde çiğ süt fiyatlarını yeniden revize etmesi ve bu yeni fiyatın süt ve süt ürünleri aracılığıyla tüketiciye olumsuz yansımaması için bakanlık tarafından verilen çiğ süt priminin yeniden 1 TL’ye çıkarılması gerekmektedir. Tarım ve hayvancılığın stratejik öneminin pandemi vesilesiyle daha iyi anlaşıldığı bu günlerde çiftçimizin üretimden kopmaması için başta TOBB, TÜSİAD ve MÜSİAD olmak üzere tüm Ziraat odaları, Damızlık Birlikleri, Süt Birlikleri, Hayvancılık Kooperatifleri ile SETBİR gibi süt sanayicilerini temsil eden kuruluşları da bu konuda çiftçiye ve üretene destek olmaya çağırıyorum" ifadelerine yer verdi.

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süt, adana çiftçiler birliği , hayvancılık, zam, çiğ, ulusal süt konseyi (usk)