Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20220827/abdde-tuketici-guveni-yukari-yonlu-revize-edildi-1060457228.html
ABD'de tüketici güveni yukarı yönlü revize edildi
ABD'de tüketici güveni yukarı yönlü revize edildi
ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta yukarı yönlü revize edilerek 58.2 oldu. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T02:23+0300
2022-08-27T02:29+0300
ekonomi
abd
tüketici
michigan
michigan üniversitesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052671380_0:27:3077:1757_1920x0_80_0_0_e3b028c9d77b1868904b3bea2bec525a.jpg
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.Buna göre, tüketici güveni, ağustosta geçen aya kıyasla 6.7 puan artarak 58.2 değerine çıktı. Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken ağustos ayına ait öncü veri 55.1 olarak açıklanmıştı.Bu dönemde toparlanma gösteren tüketici güveni, temmuzda 51.5 seviyesinde gerçekleşmişti.Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık bazda 0.5 puan artarak 58.6'ya çıktı.Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 10.7 puanlık artışla 58'e ulaştı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin ağustosta iyileşmeyi sürdürdüğünü belirtti.​​​​​​​ Hsu, enflasyon beklentisinin ise geçen ay yüzde 5,2'den yüzde 4,8'e gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesine indiğini kaydetti.
michigan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0c/1052671380_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d07d5fc9983e21ff3a5d2b2e0d1fe9e8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, tüketici, michigan, michigan üniversitesi
abd, tüketici, michigan, michigan üniversitesi

ABD'de tüketici güveni yukarı yönlü revize edildi

02:23 27.08.2022 (güncellendi: 02:29 27.08.2022)
© REUTERS / Kevork DjansezianABD market alışveriş enflasyon
ABD market alışveriş enflasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© REUTERS / Kevork Djansezian
Abone olTelegram
ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta yukarı yönlü revize edilerek 58.2 oldu.
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güveni, ağustosta geçen aya kıyasla 6.7 puan artarak 58.2 değerine çıktı. Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken ağustos ayına ait öncü veri 55.1 olarak açıklanmıştı.
Bu dönemde toparlanma gösteren tüketici güveni, temmuzda 51.5 seviyesinde gerçekleşmişti.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık bazda 0.5 puan artarak 58.6'ya çıktı.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 10.7 puanlık artışla 58'e ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin ağustosta iyileşmeyi sürdürdüğünü belirtti.​​​​​​​ Hsu, enflasyon beklentisinin ise geçen ay yüzde 5,2'den yüzde 4,8'e gerileyerek 8 ayın en düşük seviyesine indiğini kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала