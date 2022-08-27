https://sputniknews.com.tr/20220827/abd-disislerinden-gulsen-aciklamasi-turkiyeyi-ifade-ozgurlugune-saygi-duymaya-cagiriyoruz-1060472760.html

ABD Dışişleri'nden Gülşen açıklaması: Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz

ABD Dışişleri'nden Gülşen açıklaması: Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında açıklama yaparak, "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T18:11+0300

2022-08-27T18:11+0300

2022-08-27T18:11+0300

türkiye

gülşen

abd dışişleri bakanlığı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen günlerde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında açıklamada bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220827/gulsenin-cezaevinde-ilk-talebi-kitap-oldu-1060463163.html

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gülşen, abd dışişleri bakanlığı