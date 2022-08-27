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ABD Dışişleri'nden Gülşen açıklaması: Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz
ABD Dışişleri'nden Gülşen açıklaması: Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında açıklama yaparak, "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T18:11+0300
2022-08-27T18:11+0300
türkiye
gülşen
abd dışişleri bakanlığı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen günlerde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında açıklamada bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220827/gulsenin-cezaevinde-ilk-talebi-kitap-oldu-1060463163.html
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gülşen, abd dışişleri bakanlığı
gülşen, abd dışişleri bakanlığı

ABD Dışişleri'nden Gülşen açıklaması: Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz

18:11 27.08.2022
© İHAŞarkıcı Gülşen
Şarkıcı Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© İHA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında açıklama yaparak, "Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen günlerde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD, Türkiye'de ifade özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılan adli taciz biçimlerinden endişe duymaktadır. Türkiye'yi ifade özgürlüğüne saygı duymaya ve güvence altına almaya çağırıyoruz" denildi.
Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
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