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https://sputniknews.com.tr/20220827/abd--arktik-bolgesi-icin-ilk-kez-elci-atiyor-1060470888.html
ABD, Arktik bölgesi için ilk kez elçi atıyor
ABD, Arktik bölgesi için ilk kez elçi atıyor
ABD, Rusya'nın bölgede asker sayısını artırmayı ve birlikleri moden silahlarla donatmaya planladığını duyurmasının ardından Arktik bölgesi için tarihinde ilk... 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T16:46+0300
2022-08-27T16:48+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın son dönemde Arktik bölgesinde askeri hareketliliğini artırdığına işaret etti.Patel, ABD tarihinde ilk kez bu bölgeye elçi atanacağını belirterek "Atanacak büyükelçi 7 diğer Arktik ülkesi olan Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve Rusya'nın yanı sıra yerli gruplar ve diğer paydaşlar ile iletişim içinde olacak. " ifadesini kullandı.Blinken, yeni elçiyi yakın zamanda belirleyerek Senato'nun onayına sunacaklarını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20220601/rusya-kuzey-kutbundaki-askeri-birliklerini-artiracak-1056885682.html
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arktik, rusya, abd
arktik, rusya, abd

ABD, Arktik bölgesi için ilk kez elçi atıyor

16:46 27.08.2022 (güncellendi: 16:48 27.08.2022)
© Sputnik / Павел Львов / Fotoğraf bankasına girУчения морских пехотинцев Северного флота
Учения морских пехотинцев Северного флота - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© Sputnik / Павел Львов
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ABD, Rusya'nın bölgede asker sayısını artırmayı ve birlikleri moden silahlarla donatmaya planladığını duyurmasının ardından Arktik bölgesi için tarihinde ilk kez elçi atayacağını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın son dönemde Arktik bölgesinde askeri hareketliliğini artırdığına işaret etti.
Patel, ABD tarihinde ilk kez bu bölgeye elçi atanacağını belirterek "Atanacak büyükelçi 7 diğer Arktik ülkesi olan Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve Rusya'nın yanı sıra yerli gruplar ve diğer paydaşlar ile iletişim içinde olacak. " ifadesini kullandı.
Blinken, yeni elçiyi yakın zamanda belirleyerek Senato'nun onayına sunacaklarını kaydetti.
Rusya Kuzey Filosu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
SAVUNMA
Rusya, Kuzey Kutbu’ndaki askeri birliklerini artıracak
1 Haziran , 15:28
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