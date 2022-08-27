https://sputniknews.com.tr/20220827/abd--arktik-bolgesi-icin-ilk-kez-elci-atiyor-1060470888.html

ABD, Arktik bölgesi için ilk kez elçi atıyor

ABD, Arktik bölgesi için ilk kez elçi atıyor

ABD, Rusya'nın bölgede asker sayısını artırmayı ve birlikleri moden silahlarla donatmaya planladığını duyurmasının ardından Arktik bölgesi için tarihinde ilk... 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T16:46+0300

2022-08-27T16:46+0300

2022-08-27T16:48+0300

dünya

arktik

rusya

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1b/1060470983_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ccd1609340de4c7b47727925b832c167.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın son dönemde Arktik bölgesinde askeri hareketliliğini artırdığına işaret etti.Patel, ABD tarihinde ilk kez bu bölgeye elçi atanacağını belirterek "Atanacak büyükelçi 7 diğer Arktik ülkesi olan Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç ve Rusya'nın yanı sıra yerli gruplar ve diğer paydaşlar ile iletişim içinde olacak. " ifadesini kullandı.Blinken, yeni elçiyi yakın zamanda belirleyerek Senato'nun onayına sunacaklarını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20220601/rusya-kuzey-kutbundaki-askeri-birliklerini-artiracak-1056885682.html

arktik

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

arktik, rusya, abd