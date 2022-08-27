https://sputniknews.com.tr/20220827/a-milli-erkek-voleybol-takimi-ilk-macinda-cini-3-0-maglup-etti-1060471938.html

A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra yer aldığı FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. 27.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-27T17:05+0300

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voleybol

türkiye a milli voleybol takımı

çin

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Türkiye, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda gruptaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak.Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.

https://sputniknews.com.tr/20220826/cin-voleybol-federasyonu-milli-macta-kadin-voleybolculara-maske-taktirdigi-icin-ozur-diledi-1060439804.html

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voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, çin