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A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra yer aldığı FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. 27.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-27T17:05+0300
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voleybol
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Türkiye, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda gruptaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak.Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.
https://sputniknews.com.tr/20220826/cin-voleybol-federasyonu-milli-macta-kadin-voleybolculara-maske-taktirdigi-icin-ozur-diledi-1060439804.html
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voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, çin
voleybol, türkiye a milli voleybol takımı, çin

A Milli Erkek Voleybol Takımı ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti

17:05 27.08.2022
© AAvoleybol
voleybol - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2022
© AA
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra yer aldığı FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti.
Türkiye, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda gruptaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.
Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak.
Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.
Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.
Çin Voleybol Federasyonu, Kadın Milli Takımı'nın Asya Konfederasyon Kupası'nda İran ile oynadığı maçta oyunculara maske taktırdığı için özür diledi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
SPOR
Çin Voleybol Federasyonu, milli maçta kadın voleybolculara maske taktırdığı için özür diledi
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