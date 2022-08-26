https://sputniknews.com.tr/20220826/zaharova-fbi-ve-diger-gizli-servisler-dijital-devleri-kendi-elleriyle-yonetiyor-1060437313.html

Zaharova: FBI ve diğer gizli servisler dijital devleri kendi elleriyle yönetiyor

Zaharova: FBI ve diğer gizli servisler dijital devleri kendi elleriyle yönetiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, FBI ve ABD’nin diğer gizli servislerinin dijital devlerini kendi elleriyle yönettiğini, bu şirketlerin de... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T17:44+0300

2022-08-26T17:44+0300

2022-08-26T17:44+0300

dünya

rusya

facebook

mark zuckerberg

mariya zaharova

fbi

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059414023_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_ec85b6a1bbf7405032bd809996591ca0.jpg

Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Facebook ve Instagram sahibi Meta Platforms’un CEO’su Mark Zuckerberg’un röportajını değerlendirdi.Zuckerberg, katıldığı Joe Rogan’ın programında 2020 seçimlerine dair konuştu. Facebook kurucusu, örnek olarak 2020 seçimleri sırasında ABD Başkanı Biden’ın oğlunun çıkan ifşa ve yolsuzluklarını FBI’ın ofise gelerek ‘uyarması’ sonucu sansürlediklerini anlattı.Zaharova, “Siyah giyen adamlar, Mark Zuckerberg’i tüm bunların Rusların yalanı ve Moskova’nın Amerikan seçimlerine müdahalesinin delili olduğuna ‘ikna etti’. Zuckerberg bu sansürün gerekçelerini, gizli servis temsilcilerinin ‘isteğini’ yerine getirmek ve bu içeriği kısıtlamak için yeterli bulmuş olmalı” ifadelerini kullandı.Biden’ın oğlunun bilgisayarıyla ilgili olayın yayılmasının yapay olarak minimize edildiğini ve buna paralel olarak sosyal medya üzerinden FBI’nın, söz konusunun Rusların ortaya attığı yalan haber olduğu yönündeki efsanenin hızlıca yayıldığını anlatan Zaharova, “Tüm bunlar, Biden’i seçimlerin kazananını olarak ilan edilmesine yardımcı oldu. Oysa Amerika’nın yarısı, halâ zaferinin gerçekliğinden şüphe ediyor” dedi.Zuckerberg’in açıklamasından birkaç sonuç çıkarılabileceğini belirten Zaharova, “Öncelikle, FBI ve diğer Amerikan kolluk kuvvetleri, dijital devlerini kendi elleriyle yönetiyor. Bunun için herhangi bir yasal çerçeveye ihtiyaçları yok, her şey ‘bir telefona’ bakıyor” değerlendirmesini yaptı.Sözcü, “Amerikan seçim sisteminde demokratik standartlar yok, ne teoride ne de uygulamada” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20220411/meta-ukraynalilarin-ruslara-siddet-cagrilarinin-onunu-acan-politikasindan-vazgecmedi--1055469319.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, facebook, mark zuckerberg, mariya zaharova, fbi, abd