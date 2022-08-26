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Zaharova: FBI ve diğer gizli servisler dijital devleri kendi elleriyle yönetiyor
Zaharova: FBI ve diğer gizli servisler dijital devleri kendi elleriyle yönetiyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, FBI ve ABD’nin diğer gizli servislerinin dijital devlerini kendi elleriyle yönettiğini, bu şirketlerin de... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T17:44+0300
2022-08-26T17:44+0300
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Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Facebook ve Instagram sahibi Meta Platforms’un CEO’su Mark Zuckerberg’un röportajını değerlendirdi.Zuckerberg, katıldığı Joe Rogan’ın programında 2020 seçimlerine dair konuştu. Facebook kurucusu, örnek olarak 2020 seçimleri sırasında ABD Başkanı Biden’ın oğlunun çıkan ifşa ve yolsuzluklarını FBI’ın ofise gelerek ‘uyarması’ sonucu sansürlediklerini anlattı.Zaharova, “Siyah giyen adamlar, Mark Zuckerberg’i tüm bunların Rusların yalanı ve Moskova’nın Amerikan seçimlerine müdahalesinin delili olduğuna ‘ikna etti’. Zuckerberg bu sansürün gerekçelerini, gizli servis temsilcilerinin ‘isteğini’ yerine getirmek ve bu içeriği kısıtlamak için yeterli bulmuş olmalı” ifadelerini kullandı.Biden’ın oğlunun bilgisayarıyla ilgili olayın yayılmasının yapay olarak minimize edildiğini ve buna paralel olarak sosyal medya üzerinden FBI’nın, söz konusunun Rusların ortaya attığı yalan haber olduğu yönündeki efsanenin hızlıca yayıldığını anlatan Zaharova, “Tüm bunlar, Biden’i seçimlerin kazananını olarak ilan edilmesine yardımcı oldu. Oysa Amerika’nın yarısı, halâ zaferinin gerçekliğinden şüphe ediyor” dedi.Zuckerberg’in açıklamasından birkaç sonuç çıkarılabileceğini belirten Zaharova, “Öncelikle, FBI ve diğer Amerikan kolluk kuvvetleri, dijital devlerini kendi elleriyle yönetiyor. Bunun için herhangi bir yasal çerçeveye ihtiyaçları yok, her şey ‘bir telefona’ bakıyor” değerlendirmesini yaptı.Sözcü, “Amerikan seçim sisteminde demokratik standartlar yok, ne teoride ne de uygulamada” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220411/meta-ukraynalilarin-ruslara-siddet-cagrilarinin-onunu-acan-politikasindan-vazgecmedi--1055469319.html
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rusya, facebook, mark zuckerberg, mariya zaharova, fbi, abd
rusya, facebook, mark zuckerberg, mariya zaharova, fbi, abd

Zaharova: FBI ve diğer gizli servisler dijital devleri kendi elleriyle yönetiyor

17:44 26.08.2022
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, FBI ve ABD’nin diğer gizli servislerinin dijital devlerini kendi elleriyle yönettiğini, bu şirketlerin de Washington’un kirli siyasi oyunlarında yer almayı normal bulduğunu söyledi.
Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Facebook ve Instagram sahibi Meta Platforms’un CEO’su Mark Zuckerberg’un röportajını değerlendirdi.
Zuckerberg, katıldığı Joe Rogan’ın programında 2020 seçimlerine dair konuştu. Facebook kurucusu, örnek olarak 2020 seçimleri sırasında ABD Başkanı Biden’ın oğlunun çıkan ifşa ve yolsuzluklarını FBI’ın ofise gelerek ‘uyarması’ sonucu sansürlediklerini anlattı.
Zaharova, “Siyah giyen adamlar, Mark Zuckerberg’i tüm bunların Rusların yalanı ve Moskova’nın Amerikan seçimlerine müdahalesinin delili olduğuna ‘ikna etti’. Zuckerberg bu sansürün gerekçelerini, gizli servis temsilcilerinin ‘isteğini’ yerine getirmek ve bu içeriği kısıtlamak için yeterli bulmuş olmalı” ifadelerini kullandı.
Biden’ın oğlunun bilgisayarıyla ilgili olayın yayılmasının yapay olarak minimize edildiğini ve buna paralel olarak sosyal medya üzerinden FBI’nın, söz konusunun Rusların ortaya attığı yalan haber olduğu yönündeki efsanenin hızlıca yayıldığını anlatan Zaharova, “Tüm bunlar, Biden’i seçimlerin kazananını olarak ilan edilmesine yardımcı oldu. Oysa Amerika’nın yarısı, halâ zaferinin gerçekliğinden şüphe ediyor” dedi.
Zuckerberg’in açıklamasından birkaç sonuç çıkarılabileceğini belirten Zaharova, “Öncelikle, FBI ve diğer Amerikan kolluk kuvvetleri, dijital devlerini kendi elleriyle yönetiyor. Bunun için herhangi bir yasal çerçeveye ihtiyaçları yok, her şey ‘bir telefona’ bakıyor” değerlendirmesini yaptı.
Sözcü, “Amerikan seçim sisteminde demokratik standartlar yok, ne teoride ne de uygulamada” diye ekledi.
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