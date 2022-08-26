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https://sputniknews.com.tr/20220826/yunanistan-basbakani-micotakis-ile-bae-devlet-baskani-al-nahyan-bir-araya-geldi-1060408945.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan bir araya geldi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan bir araya geldi
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın enerji alanında ikili iş... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T01:17+0300
2022-08-26T01:19+0300
dünya
yunanistan
yunanistan başbakanlığı
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Yunanistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider, başkent Atina'daki Maksimu Sarayı'nda bir araya gelerek ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.Miçotakis, görüşmede, sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) ithal edilmesi, depolanması ve yeniden gazlaştırılması için Yunanistan'da inşa edilen altyapı hakkında Al Nahyan'a bilgi verirken bu kapasitelerinin, ülkesini Avrupa ile Orta Doğu arasında önemli bir enerji köprüsü haline getirebileceğine işaret etti.BAE'nin, her yıl eylül ayında düzenlenen geleneksel nitelikteki Selanik Uluslararası Fuarı'nın bu yılki onur konuğu olduğunu anımsatan Miçotakis, BAE'nin ülkesi için önemli bir stratejik partner ve körfez bölgesindeki küresel bir aktör olduğunu vurguladı.Al Nahyan da BAE ile Yunanistan arasında özellikle son iki senede ivme kazanan ilişkilere dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerde kurulan temelin güçlü olduğunu belirtti.
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yunanistan, yunanistan başbakanlığı, atina
yunanistan, yunanistan başbakanlığı, atina

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile BAE Devlet Başkanı Al Nahyan bir araya geldi

01:17 26.08.2022 (güncellendi: 01:19 26.08.2022)
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın enerji alanında ikili iş birliği potansiyelini masaya yatırdığı bildirildi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın enerji alanında ikili iş birliği potansiyelini masaya yatırdığı bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın enerji alanında ikili iş birliği potansiyelini masaya yatırdığı bildirildi.
Yunanistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki lider, başkent Atina'daki Maksimu Sarayı'nda bir araya gelerek ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Miçotakis, görüşmede, sıvılaştırılmış doğalgazın (LNG) ithal edilmesi, depolanması ve yeniden gazlaştırılması için Yunanistan'da inşa edilen altyapı hakkında Al Nahyan'a bilgi verirken bu kapasitelerinin, ülkesini Avrupa ile Orta Doğu arasında önemli bir enerji köprüsü haline getirebileceğine işaret etti.
BAE'nin, her yıl eylül ayında düzenlenen geleneksel nitelikteki Selanik Uluslararası Fuarı'nın bu yılki onur konuğu olduğunu anımsatan Miçotakis, BAE'nin ülkesi için önemli bir stratejik partner ve körfez bölgesindeki küresel bir aktör olduğunu vurguladı.
Al Nahyan da BAE ile Yunanistan arasında özellikle son iki senede ivme kazanan ilişkilere dikkati çekerek, iki ülke arasındaki ilişkilerde kurulan temelin güçlü olduğunu belirtti.
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