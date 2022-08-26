https://sputniknews.com.tr/20220826/yemeksepetinden-ucretli-abonelik-paketi-yemeksepeti-plus-1060426482.html

Yemeksepeti'nden ücretli abonelik paketi: Yemeksepeti Plus

Yemeksepeti'nden ücretli abonelik paketi: Yemeksepeti Plus

Yemeksepeti, Yemeksepeti+ (Yemeksepeti Plus) abonelik sistemini duyurdu. Aylık belirli bir ücret karşılığında Yemeksepeti Plus'a abone olan kullanıcılar özel... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T13:17+0300

2022-08-26T13:17+0300

2022-08-26T13:31+0300

yemeksepeti

yaşam

ücret

abonelik

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E-ticaret pazaryerlerinde son yıllarda kullanımı yaygınlaşan Plus, Premium gibi ayrıcalıklı abonelik hizmetleri furyasına Yemeksepeti de katılıyor. Yemeksepeti+ adı verilen yeni abonelik sisteminde, müşterilere özel indirimler ve avantajlar sunulacak.Aylık belirli bir ücret ödeyerek Yemeksepeti+ (Yemeksepeti Plus) aboneliği kullanılabilecek. Abonelik ücreti ise henüz açıklanmadı.Yemeksepeti+ aboneleri, Yemeksepeti’den verecekleri yemek siparişlerinde özel indirim imkanına kavuşacak. Buna ek olarak Yemeksepeti teslimatlı yemek siparişleri, Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle siparişlerinden gönderim ücreti alınmayacak.Yemeksepeti’nden yapılan açıklamaya göre çeşitli markalarla yapılan iş birliği sayesinde Yemeksepeti+ aboneleri farklı markalarda ve farklı platformlarda özel indirimlere sahip olacak. Eğlence, alışveriş ve finansal hizmetler alanlarında faaliyet gösteren çeşitli markalarla iş birliği yapıldı.Ne zaman açılacak?Yemeksepeti+, 2022 son çeyreğinde bazı kullanıcıların kullanımına sunularak test edilecek. 2023 yılında herkesin kullanımına açılacak. Henüz Yemeksepeti+ hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20220819/yemeksepeti-dronla-ilk-yemek-teslimatini-gerceklestirdi-1060138947.html

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yemeksepeti, ücret, abonelik