Yasadışı göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
21:53 26.08.2022 (güncellendi: 21:58 26.08.2022)
© İHA / ATİLLA İDİZ - SABAHATTİN İDİZ-Van'ın Gevaş ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
© İHA / ATİLLA İDİZ - SABAHATTİN İDİZ-
Van'ın Gevaş ilçesinde yasadışı göçmenleri taşıyan minibüsün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Gevaş Kavşağı'nda, akşam saatlerinde, meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve yasadışı göçmen taşıyan Ford transit minibüs, kavşakta Ramazan A. iradesindeki Citroen marka kamyonete çarptı.
Kazada kamyonette bulunan bir kadın hayatını kaybederken, her iki araçtaki 13 kişi ise yaralandı.
Kazanın ardından minibüsün sürücüsü olay yerinden kaçarken, bölgeye ise Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
© İHA / ATİLLA İDİZ - SABAHATTİN İDİZ-Van'ın Gevaş ilçesinde göçmenleri taşıyan minibüsün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Van'ın Gevaş ilçesinde göçmenleri taşıyan minibüsün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
© İHA / ATİLLA İDİZ - SABAHATTİN İDİZ-