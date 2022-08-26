24 Şubat'tan sonra Rusya'daki faaliyetlerini sonlandıran Avrupalı, ABD'li ve Japon şirketler, uğradıkları kayıpları açık açık duyurmasa da birçoğu yılın ilk... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

Yabancı şirketler Rusya'dan ayrıldıktan sonra 71 milyar dolardan fazla kaybetti

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24 Şubat'tan sonra Rusya'daki faaliyetlerini sonlandıran Avrupalı, ABD'li ve Japon şirketler, uğradıkları kayıpları açık açık duyurmasa da birçoğu yılın ilk yarısı için hazırlanan bütçe raporlarında Rus pazarından çekilmesinden dolayı gördükleri zararları bildirdi.