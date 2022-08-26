https://sputniknews.com.tr/20220826/yabanci-sirketler-rusyadan-ayrildiktan-sonra-71-milyar-dolardan-fazla-kaybetti-1060435650.html
Yabancı şirketler Rusya'dan ayrıldıktan sonra 71 milyar dolardan fazla kaybetti
Yabancı şirketler Rusya'dan ayrıldıktan sonra 71 milyar dolardan fazla kaybetti
24 Şubat'tan sonra Rusya'daki faaliyetlerini sonlandıran Avrupalı, ABD'li ve Japon şirketler, uğradıkları kayıpları açık açık duyurmasa da birçoğu yılın ilk... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T17:12+0300
2022-08-26T17:12+0300
2022-08-26T17:13+0300
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Söz konusu veriler, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, ekonomi, abd, avrupa birliği, инфографика
infografik, ekonomi, abd, avrupa birliği, инфографика
Yabancı şirketler Rusya'dan ayrıldıktan sonra 71 milyar dolardan fazla kaybetti
17:12 26.08.2022 (güncellendi: 17:13 26.08.2022) Abone ol
24 Şubat'tan sonra Rusya'daki faaliyetlerini sonlandıran Avrupalı, ABD'li ve Japon şirketler, uğradıkları kayıpları açık açık duyurmasa da birçoğu yılın ilk yarısı için hazırlanan bütçe raporlarında Rus pazarından çekilmesinden dolayı gördükleri zararları bildirdi.
Söz konusu veriler, Sputnik'in infografiğinde.