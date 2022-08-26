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Yabancı şirketler Rusya'dan ayrıldıktan sonra 71 milyar dolardan fazla kaybetti
Yabancı şirketler Rusya'dan ayrıldıktan sonra 71 milyar dolardan fazla kaybetti
24 Şubat'tan sonra Rusya'daki faaliyetlerini sonlandıran Avrupalı, ABD'li ve Japon şirketler, uğradıkları kayıpları açık açık duyurmasa da birçoğu yılın ilk... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
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infografik, ekonomi, abd, avrupa birliği, инфографика
infografik, ekonomi, abd, avrupa birliği, инфографика

Yabancı şirketler Rusya'dan ayrıldıktan sonra 71 milyar dolardan fazla kaybetti

17:12 26.08.2022 (güncellendi: 17:13 26.08.2022)
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24 Şubat'tan sonra Rusya'daki faaliyetlerini sonlandıran Avrupalı, ABD'li ve Japon şirketler, uğradıkları kayıpları açık açık duyurmasa da birçoğu yılın ilk yarısı için hazırlanan bütçe raporlarında Rus pazarından çekilmesinden dolayı gördükleri zararları bildirdi.
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