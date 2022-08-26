https://sputniknews.com.tr/20220826/umit-ozdag-islama-zarari-gulsen-degil-akp-veriyor-1060405399.html

Ümit Özdağ: 'İslam’a zararı Gülşen değil AKP veriyor'

Ümit Özdağ: 'İslam’a zararı Gülşen değil AKP veriyor'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, şarkıcı Gülşen'in tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada ''İslam’a zararı Gülşen değil AKP veriyor'' ifadelerini... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T00:03+0300

2022-08-26T00:03+0300

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türkiye

ümit özdağ

gülşen

tutuklama

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Şarkıcı Gülşen, nisan ayında verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gülşen'in tutuklanmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Özdağ, ''Gülşen’in Nisan 2022’de kurduğu yanlış cümlenin bugün servis edilmesi meselenin hukuki değil psikolojik operasyon olduğunu gösteriyor. Medya SPK başkanı ile ilgili rüşvet iddiası ve Zafer Partisinin suç duyurusunu değil Gülşen’i konuşuyor. İslam’a zararı Gülşen değil AKP veriyor'' ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220825/1060393108.html

https://sputniknews.com.tr/20220825/ak-partili-tayyardan-gulsenin-tutuklanmasina-iliskin-aciklama-kas-yaparken-goz-cikarmak-1060403525.html

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ümit özdağ, gülşen, tutuklama