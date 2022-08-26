https://sputniknews.com.tr/20220826/turkiyeden-lubnana-destek-ucuncu-yardim-gemisi-trablussama-ulasti-1060413881.html

Türkiye'den Lübnan'a destek: Üçüncü yardım gemisi Trablusşam'a ulaştı

Türkiye'den Lübnan'a destek: Üçüncü yardım gemisi Trablusşam'a ulaştı

Türkiye'den Lübnan'a gönderilen 23 TIR'lık insani yardım gemisi, Trablusşam kentinde resmi törenle karşılandı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T04:48+0300

2022-08-26T04:48+0300

2022-08-26T04:52+0300

dünya

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insani yardım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, Mersin Taşucu Limanı'ndan dün yola çıkan 23 TIR'lık ve 512 tonluk insani yardım gemisi Trablusşam Limanı'na ulaştı.Karşılama töreni dolayısıyla bir konuşma yapan Sezer, öncellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı, Türk halkı ve devletinin selamlarıyla iyi niyet duygularını getirdiklerini söyledi.Türkiye'nin her zaman Lübnanlı kardeşlerinin yanında olduğunu belirten Sezer, "Sizlerin de aynı duygularla zor zamanlarda yanımızda olacağınızı biliyoruz. Aynı gönül coğrafyanın insanlarıyız. Gelenek ve göreneklerimiz aynı. Yüzyıllardır aynı coğrafyayı ve düşünceleri paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz ve büyük liman patlamasından sonra oluşan sıkıntılı durumda bir nebze olsun Lübnan halkına destek için yardım faaliyeti yürüttüklerini hatırlatan Sezer, "Üçüncü yardım gemimizi de karşıladık. Faaliyetlerimiz yıl sonuna kadar devam edecek. Türkiye hiçbir ayrım gözetmeden bugün dünyanın her yerinde ve en çok yardım yapan ülke" dedi.'Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğu en somut örnek'Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayır da bir kez daha Türkiye'nin başta güvenlik kurumları olmak üzere tüm Lübnanlıların yanında olduğunun en somut örneğini teşkil ettiğini söyledi.Hayır, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin yardımlarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini belirterek, iki halk arasındaki kardeşliğin daha da derinleştiğini kaydetti.' Türkiye'nin yardımları saymakla bitmez'Çevresindeki ülkelerde olası bir kriz veya felakette ilk önce yardım eli uzatan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Trablusşam Müftüsü İmam, Türkiye'nin hayırlar ülkesi olduğunu söyledi.Lübnan genelinde ve özellikle Trabluşsam kentine Türkiye'den uzanan birçok hayır elinin olduğunu aktaran İmam, Türkiye'nin özellikle büyük ekonomik krizden sonra Lübnan halkına sunduğu yardımlarının saymakla bitmeyeceğini belirtti.Türkiye'nin Lübnan'a sunduğu yardımların bir kısmının Lübnan güvenlik birimlerine yönelik yapıldığını söyleyen İmam, yardımların çok isabetli olduğunu ve inşallah Lübnan krizinin çok uzun sürmeyeceği temennisinde bulundu.Türkiye'den Lübnan'a insani yardım malzemesi getiren 23 TIR'ı taşıyan gemi, dün Mersin'den törenle demir almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220824/turkiyeden-lubnana-insani-yardim-1060353611.html

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