Türkiye; SAMP-T hava savunma sisteminin yeniden bir parçası olmak için İtalyan ve Fransız ortaklığında kurulan Eurosam konsorsiyumuna katılmak istiyor... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

Türkiye, SAMP-T hava savunma sistemini istiyor

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Türkiye; SAMP-T hava savunma sisteminin yeniden bir parçası olmak için İtalyan ve Fransız ortaklığında kurulan Eurosam konsorsiyumuna katılmak istiyor. Fransa’nın örtülü ambargosu ile anlaşma imzalasa da konsorsiyum dışında kalan Türkiye, İtalya ve Fransa’dan bu konuda olumlu mesajlar alıyor.