https://sputniknews.com.tr/20220826/turkiye-samp-t-hava-savunma-sistemini-istiyor-1060439833.html
Türkiye, SAMP-T hava savunma sistemini istiyor
Türkiye, SAMP-T hava savunma sistemini istiyor
Türkiye; SAMP-T hava savunma sisteminin yeniden bir parçası olmak için İtalyan ve Fransız ortaklığında kurulan Eurosam konsorsiyumuna katılmak istiyor... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T18:57+0300
2022-08-26T18:57+0300
2022-08-26T18:59+0300
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samp-t
hava savunma sistemi
savunma
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Sputnik, SAMP-T’nin teknik özelliklerini derledi.
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infografik, samp-t, hava savunma sistemi, savunma, türkiye, fransa, italya, eurosam, инфографика
infografik, samp-t, hava savunma sistemi, savunma, türkiye, fransa, italya, eurosam, инфографика
Türkiye, SAMP-T hava savunma sistemini istiyor
18:57 26.08.2022 (güncellendi: 18:59 26.08.2022) Abone ol
Türkiye; SAMP-T hava savunma sisteminin yeniden bir parçası olmak için İtalyan ve Fransız ortaklığında kurulan Eurosam konsorsiyumuna katılmak istiyor. Fransa’nın örtülü ambargosu ile anlaşma imzalasa da konsorsiyum dışında kalan Türkiye, İtalya ve Fransa’dan bu konuda olumlu mesajlar alıyor.
Sputnik, SAMP-T’nin teknik özelliklerini derledi.