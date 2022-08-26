Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20220826/turkiye-samp-t-hava-savunma-sistemini-istiyor-1060439833.html
Türkiye, SAMP-T hava savunma sistemini istiyor
Türkiye, SAMP-T hava savunma sistemini istiyor
Türkiye; SAMP-T hava savunma sisteminin yeniden bir parçası olmak için İtalyan ve Fransız ortaklığında kurulan Eurosam konsorsiyumuna katılmak istiyor... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T18:57+0300
2022-08-26T18:59+0300
multimedya
infografik
samp-t
hava savunma sistemi
savunma
türkiye
fransa
italya
eurosam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060439107_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b787b5183d198b2027234337eca59f40.png
Sputnik, SAMP-T’nin teknik özelliklerini derledi.
fransa
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060439107_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_cda286228f1fd3c5f3b87bdb414996ce.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
infografik, samp-t, hava savunma sistemi, savunma, türkiye, fransa, italya, eurosam, инфографика
infografik, samp-t, hava savunma sistemi, savunma, türkiye, fransa, italya, eurosam, инфографика

Türkiye, SAMP-T hava savunma sistemini istiyor

18:57 26.08.2022 (güncellendi: 18:59 26.08.2022)
Abone olTelegram
Türkiye; SAMP-T hava savunma sisteminin yeniden bir parçası olmak için İtalyan ve Fransız ortaklığında kurulan Eurosam konsorsiyumuna katılmak istiyor. Fransa’nın örtülü ambargosu ile anlaşma imzalasa da konsorsiyum dışında kalan Türkiye, İtalya ve Fransa’dan bu konuda olumlu mesajlar alıyor.
Sputnik, SAMP-T’nin teknik özelliklerini derledi.
İnfografik - Sputnik Türkiye
İnfografik - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала