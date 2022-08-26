https://sputniknews.com.tr/20220826/turist-aile-cocugunu-otobuste-unuttu-esyasini-unutan-oluyor-da-cocuk-ilk-defa-oluyor-1060442993.html
Turist aile çocuğunu otobüste unuttu: 'Eşyasını unutan oluyor ama çocuk ilk defa oldu'
Turist aile çocuğunu otobüste unuttu: 'Eşyasını unutan oluyor ama çocuk ilk defa oldu'
Antalya'da turist aile halk otobüsünde 10 yaşındaki çocuklarını unuttu, cep telefonuyla oyuna dalan küçük çocuk etrafında ailesini göremeyince dakikalarca... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T20:42+0300
2022-08-26T20:42+0300
2022-08-26T20:57+0300
türkiye
antalya
otobüs
çocuk
turist
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Antalya'da belediye otobüsüne binen 8 kişilik yabancı turist tatilci aile şehir merkezine gelindiğinde otobüsten indi. Ailenin üyelerinden bir çocuk ise otobüste unutuldu.Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu bölgesinden kent merkezine giden Nihat Güleç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi otobüsüne, 8 kişilik yabancı aile bindi. Şehir merkezine gelindiğinde aile, otobüsten inip yürümeye başladı.Otobüste cep telefonuyla oynayan çocuk ise ailesinin olmadığını fark edince ağlayıp panik yaşadı. Güleç, çocuğu görebileceği koltuğa oturtarak sakinleştirdi. Bu sırada aile de çocuğun yanlarında olmadığını otobüs hareket ettikten sonra fark edip çevredekilerden yardım istedi.Durum, belediyeye haber verilince otobüsteki çevrimiçi kameradan çocuğun durumuna bakıldı. Belediye ekipleri, şoföre ulaşıp çocuğu indirmemesini söyledi. Otobüsün olduğu yere yönlendirilen belediye ekipleri, çocuğu alıp ailesine teslim etti.İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten otobüs şoförü Nihat Güleç, yaşananları şöyle anlattı:Ailesine ulaşıldığı bilgisini paylaşınca küçük çocuğun yüzünde tebessüm oluştuğunu da aktaran Güleç, “Mama aradı, okey’ dedim. O sıra tebessüm etti. Çocuğun moralinin düzelmesi için çağırıp selfie çekindik. Ben kendi telefonumla çektim, o da çekti. Bana da ona da hatıra kaldı” diye konuştu.
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antalya, otobüs, çocuk, turist
antalya, otobüs, çocuk, turist
Turist aile çocuğunu otobüste unuttu: 'Eşyasını unutan oluyor ama çocuk ilk defa oldu'
20:42 26.08.2022 (güncellendi: 20:57 26.08.2022) Abone ol
Antalya'da turist aile halk otobüsünde 10 yaşındaki çocuklarını unuttu, cep telefonuyla oyuna dalan küçük çocuk etrafında ailesini göremeyince dakikalarca gözyaşı döktü.
Antalya'da belediye otobüsüne binen 8 kişilik yabancı turist tatilci aile şehir merkezine gelindiğinde otobüsten indi. Ailenin üyelerinden bir çocuk ise otobüste unutuldu.
Antalya'nın Aksu ilçesi Kundu bölgesinden kent merkezine giden Nihat Güleç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi otobüsüne, 8 kişilik yabancı aile bindi. Şehir merkezine gelindiğinde aile, otobüsten inip yürümeye başladı.
Otobüste cep telefonuyla oynayan çocuk ise ailesinin olmadığını fark edince ağlayıp panik yaşadı. Güleç, çocuğu görebileceği koltuğa oturtarak sakinleştirdi. Bu sırada aile de çocuğun yanlarında olmadığını otobüs hareket ettikten sonra fark edip çevredekilerden yardım istedi.
Durum, belediyeye haber verilince otobüsteki çevrimiçi kameradan çocuğun durumuna bakıldı. Belediye ekipleri, şoföre ulaşıp çocuğu indirmemesini söyledi. Otobüsün olduğu yere yönlendirilen belediye ekipleri, çocuğu alıp ailesine teslim etti.
İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını belirten otobüs şoförü Nihat Güleç, yaşananları şöyle anlattı:
“7-8 kişilik bir aile bindi. Araç kalabalıktı ve turist çoktu. Aile şehir merkezindeki bir durakta indi. Ben yoluma devam ederken, aynaya baktığımda çocuk telaşlandı. Sanırım telefona dalmıştı. Çocuk ağlamaya başlamıştı ve yanıma çağırdım. Çocuk İngilizce biliyordu. Ya İranlıydı ya da Faslıydı. Yolculardan bir bayan onunla konuştu, annesi ve babasının numarasını ona sorup aradılar ama telefona bakmadılar. Durakta belki gelirler diye 2-3 dakika bekledim ancak görevimden dolayı yola devam etmek zorundaydım. Çok fazla gitmeden Ulaşım Daire Başkanlığından aradılar. Aile ulaşıp durumu söylemiş. Zaten o ara beni kameradan seyrediyorlarmış. İndirmemi söylediler. Ardından operasyon birimimiz geldi ve çocuğu alıp aileye teslim ettiler. Eşyasını unutan oluyor da çocuk ilk defa oluyor. Çok şaşırdım.”
Ailesine ulaşıldığı bilgisini paylaşınca küçük çocuğun yüzünde tebessüm oluştuğunu da aktaran Güleç, “Mama aradı, okey’ dedim. O sıra tebessüm etti. Çocuğun moralinin düzelmesi için çağırıp selfie çekindik. Ben kendi telefonumla çektim, o da çekti. Bana da ona da hatıra kaldı” diye konuştu.