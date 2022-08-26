https://sputniknews.com.tr/20220826/tuik-turkiyede-internet-kullananlarin-orani-yuzde-85e-yukseldi-1060427649.html

TÜİK: Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 85'e yükseldi

TÜİK: Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 85'e yükseldi

Türkiye'de bu yıl 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım oranı yüzde 85'e ulaştı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T13:47+0300

2022-08-26T13:47+0300

2022-08-26T13:57+0300

internet sitesi

yaşam

türkiye istatistik kurumu (tüik)

kullanıcı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nca (TÜİK) yapılan Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2022'nin sonuçları açıklandı.Araştırmaya göre, ülkede internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 85 oldu. Bu oran geçen yıl yüzde 82.6 olarak kayıtlara geçmişti.İnternet kullanım oranı 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 89,1, kadınlarda yüzde 80.9 olarak gerçekleşti.Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 94.1'i buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 92 olarak kaydedilmişti.İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey'e göre, internet erişim imkanı olan hane oranı, yüzde 98.7 ile en yüksek İstanbul'da tespit edilirken, bu bölgeyi yüzde 98.3 ile Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) Bölgesi izledi.Bireylerin yüzde 82.7'si 2022 yılının ilk 3 ayını kapsayan dönemde interneti düzenli olarak kullandı. Düzenli olarak internet kullanan erkeklerin oranı yüzde 86.9, kadınların oranı ise yüzde 78.6 oldu.Son 12 ay içinde özel amaçla resmi makamların web sitelerini ve uygulamalarını kullanan ve internet üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 68.7 oldu. e-Devlet hizmetlerini kullanım amaçları arasında yüzde 64.4 ile resmi makamlar veya kamu hizmetleri tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel bilgilere erişme ilk sırayı aldı. Bunu yüzde 48.5 ile kamu kurumlarından veya kamu hizmetlerinden randevu alma veya rezervasyon yaptırma ve yüzde 44.1 ile kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme takip etti.İnternet üzerinden alışveriş oranı yüzde 46.2Son 12 ayda internet kullanan bireylerin özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2021 yılında yüzde 44.3 iken 2022'de yüzde 46.2 oldu. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 49.7, kadınlarda yüzde 42.7 olarak tespit edildi. Bu oran, bir önceki yıl sırasıyla yüzde 48.3 ve yüzde 40.3 düzeyinde bulunuyordu.En son mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme zamanlarına göre incelendiğinde, bireylerin yüzde 33.6'sının son 3 ay içinde (2022 yılı ilk 3 ayı) mal veya hizmet satın aldığı ya da sipariş verdiği görüldü. Bu oran, geçen yılın son 3 ayı içinde (2021 yılı ilk 3 ayı) yüzde 32.4 oldu.

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