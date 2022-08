https://sputniknews.com.tr/20220826/ttb-5-yas-uzeri-tum-cocuklara-asi-tanimlanmali-tum-gruplara-hizli-asilama-kampanyasi-yapilmalidir-1060442191.html

TTB: 5 yaş üzeri tüm çocuklara aşı tanımlanmalı, tüm gruplara hızlı aşılama kampanyası yapılmalıdır

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kovid-19 vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek 'Okullar açılmadan önce yetkilileri yüz yüze eğitimin sağlıklı şekilde devam... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

TTB, Sağlık Bakanlığı’na “5 yaş üzeri tüm çocuklara aşı tanımlanmalı, tüm gruplara hızlı bir aşılama kampanyası yapılmalıdır. Öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşı takvimleri okul idarelerince kontrol edilerek tüm çalışanların tam aşılı olması sağlanmalıdır. Tüm sınıfların mevcudu 30 kişiyi geçmeyecek şekilde ayarlanmalı, açılmayan penceresi olan sınıf kalmamalıdır. Okullarda HES kodu sorgulaması yapılmalı, riskli kişiler hiçbir şekilde okul alanına alınmamalıdır. Okul çağındaki semptomlu her öğrencinin PCR testi yaptırması sağlanmalıdır” önerilerinde bulundu.TTB Merkez Konseyi ve Okul Sağlığı Çalışma Grubu, yeni eğitim-öğretim döneminin açılmasına günler kala Kovid-19 vakalarındaki artışlara dikkat çekerek yüz yüze eğitimin kesintisiz sürdürülebilmesi için yazılı açıklama yaptı. TTB, açıklamasında şunları ifade etti:“Ülkemizde COVID-19 tedbirlerinin 9 Nisan 2022 tarihindeki genelge ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kaldırılmasının ardından, 26 Nisan’da Bilim Kurulu toplantısı sonrası okullar da dahil kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığı duyuruldu. Bakanlık kendisini gündemden çekip tweetler ile “kişisel sorumluluk “ve “COVID ile yaşamayı öğrenmek” telkinlerini sürdürürken; vaka sayılarında Omicron varyantlarına bağlı dikkat çekici bir artış görülmeye başlandı, 27 Haziran-3 Temmuz haftasında günlük vaka sayısı 8 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) de haftalık durum raporuna göre; 11-17 Temmuz haftasında vaka sayısı bir önceki haftaya göre 5,8 milyondan 6,3 milyona, ölüm sayısı ise 9 bin 872’den 11 bine çıktı. Dünya genelinde yapılan sekanslamalara göre Omicron BA.5 oranı yüzde 53,6 idi.'Bilim insanları pandemi önlemlerine geri dönülmesi ve aşılama oranlarının artırılması konularında ısrarcıdır'Haziran ayı ortasında yeni bir zirvenin habercisi olmaya başlayan artış ardından Sağlık Bakanlığı 11-17 Temmuz verileri; haftalık vaka sayısının yüzde 93 arttığını, günlük vaka sayısının ise 32 bini geçtiğini göstermiştir. Haftalık ölüm sayısı ise temmuz ayında nisan ayı sonuna geri dönmüştür. Sağlık Bakanlığı 8-14 Ağustos haftası verilerine göre ise; günlük ortalama vaka sayısı 20 bin 540, günlük ortalama ölüm sayısı ise 49 olup son dört haftada açıklanan vaka sayısıyla Türkiye, dünyada altıncı sırada yer almıştır. Pandeminin yeni zirvesi ile karşı karşıya kaldığımız bu süreçte ülkemizde salgın yönetimi kendi haline bırakılmış ise de bilim insanları pandemi önlemlerine geri dönülmesi ve aşılama oranlarının artırılması konularında ısrarcıdır.TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu olarak geçtiğimiz süreçte yaşanan eğitim kesintilerinin yaşanmaması ve öğrencilerin maruz kaldığı eşitsizliklerin, yaşadıkları fiziksel, sosyal ve psikolojik kötü etkilenimlerin derinleşmemesi için okullar açılmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’na sorularımız ve önerilerimiz var.'5 yaş üzeri tüm çocuklara aşı tanımlanmalı, tüm gruplara hızlı bir aşılama kampanyası yapılmalıdır'Soru; ABD başta olmak üzere birçok ülkede 5-11 yaşı aşılamaları yapıldı. Bizde ise bu yaş grubuna aşı tanımlanmadığı gibi 12 yaş üstü aşılama oranlarına ilişkin veriler açıklanmadı. 12-18 yaş grubuna tanımlanan aşılama oranları nedir? Öneriler; 5 yaş üzeri tüm çocuklara aşı tanımlanmalı, tüm gruplara hızlı bir aşılama kampanyası yapılmalıdır. COVID-19 aşısı ile ilgili bir ulusal kampanya başlatılmalıdır. Kamu spotu, sosyal medya kanalları üzerinden yapılacak duyurular vb. ile aşı ile ilgili bilgilendirme yapılmalıdır. Gezici aşı birimleri ile mesleki eğitim merkezleri ve engelli eğitim merkezleri de dahil tüm okullarda aşı kampanyaları yapılmalıdır. Okul aşılamalarında önceden bildirim yapılarak çocuklar aşılanmalıdır. Okul aşılaması, bütün çocukların akranlarıyla birlikte aynı anda aşı olacak olması, aşı için ebeveynlerin randevu alma ya da sağlık merkezine götürme gibi ilave bir çaba göstermesini gerektirmemesi nedeni ile pek çok çocuğun hızlı bir şekilde aşılanmasını sağlayacaktır. Ülkemizin bağışıklama hizmetleri ile ilgili tecrübesi ve kapasitesi yeterlidir. Öğretmenlerin ve okul çalışanlarının aşı takvimleri okul idarelerince kontrol edilerek tüm çalışanların tam aşılı olması sağlanmalıdır."Tüm sınıfların mevcudu 30 kişiyi geçmeyecek şekilde ayarlanmalı"Soru; Okulların tatilde olduğu yaz aylarında fiziksel koşullar gözden geçirilerek düzenlemeler yapıldı mı? Havalandırma koşulları iyileştirildi mi? Öneriler; Tüm sınıfların mevcudu 30 kişiyi geçmeyecek şekilde ayarlanmalı, açılmayan penceresi olan sınıf kalmamalıdır. Omicron varyantı ile enfekte olanlarda bulaştırıcılık üç kat daha fazladır, bu nedenle kapalı alanların havalandırması çok daha fazla önem kazanmıştır.'Okullarda HES kodu sorgulaması yapılmalı, riskli kişiler hiçbir şekilde okul alanına alınmamalıdır'Soru; Hijyen uygulamaları açısından temizlik personeli eksik olan ya da temizlik malzemesi ulaşamayan okullar tespit edildi mi, personel açığı giderildi mi? Öneriler; Temizlik personeli olmayan okul kalmamalı, eğitim döneminde okullara düzenli temizlik malzemesi temin edilmelidir. Vaka sayılarındaki artış ve DSÖ’nün acil durum uyarısı göz önüne alınarak okullar açıldığında kapalı ortamlarda maske uygulamasına geri dönülmelidir. Okullarda HES kodu sorgulaması yapılmalı, riskli kişiler hiçbir şekilde okul alanına alınmamalıdır. Okullarda fiziksel mesafe kuralları özenle uygulanmalı, kalabalık, çocukların iç içe olduğu etkinliklerden kaçınılmalıdır. Okul çağındaki semptomlu her öğrencinin PCR testi yaptırması sağlanmalıdır. Okullarda ücretsiz hızlı tarama testleri uygulaması başlatılmalıdır. Okul yönetimleri, sağlık ve rehberlik birimleri her yerde kurallara uyulması konusunda aileler ile iş birliği yapmalı, seminer ve eğitimler hazırlamalıdır. Sağlık Bakanlığı okullar açılmadan önce uygulamalara ilişkin pandemi rehberini yayımlamış olmalıdır. COVID-19 enfeksiyonuna ilişkin tüm verilerle birlikte okullar açıldığında okullara ilişkin epidemiyolojik veriler de (vaka sayıları, yaşa ve bölgelere göre dağılımı gibi) düzenli olarak açıklanmalı, şeffaf bir politika izlenmelidir.'Yüz yüze devam ettirmeyi sağlamaya davet ediyoruz'TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubu olarak, yüz yüze eğitimin çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimindeki önemini bir kez daha vurguluyor; 1,5 yıllık eğitim kesintisinin yaraları henüz sarılmamışken enfeksiyonun yeni zirvesini yaşadığımız ve okulların tatilde olduğu bu süreçte yetkilileri gereken düzenlemeleri yapmaya, önlemleri almaya, eğitimi sağlıklı bir şekilde, kesintisiz olarak, yüz yüze devam ettirmeyi sağlamaya davet ediyoruz.”

