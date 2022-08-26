https://sputniknews.com.tr/20220826/tff-tahkim-kurulu-murat-sancakin-cezasini-onadi-1060437582.html

TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verdiği cezayı... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T17:51+0300

2022-08-26T17:51+0300

2022-08-26T17:51+0300

spor

murat sancak

türkiye futbol federasyonu (tff)

ceza

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TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, Tahkim Kurulu, PFDK'nin Sancak'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.Kurul, ayrıca Galatasaray'ın 56 bin ve Kasımpaşa'nın 200 bin liralık para cezasının da onanması yönünde karar verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220823/murat-sancak-indirim-pazarlik-yok-4-milyon-euroyu-yatiran-balotelliyi-alir-1060273842.html

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murat sancak, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza