https://sputniknews.com.tr/20220826/tff-tahkim-kurulu-murat-sancakin-cezasini-onadi-1060437582.html
TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verdiği cezayı... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T17:51+0300
2022-08-26T17:51+0300
2022-08-26T17:51+0300
spor
murat sancak
türkiye futbol federasyonu (tff)
ceza
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TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, Tahkim Kurulu, PFDK'nin Sancak'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.Kurul, ayrıca Galatasaray'ın 56 bin ve Kasımpaşa'nın 200 bin liralık para cezasının da onanması yönünde karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220823/murat-sancak-indirim-pazarlik-yok-4-milyon-euroyu-yatiran-balotelliyi-alir-1060273842.html
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murat sancak, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza
murat sancak, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza
TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verdiği cezayı onadı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, Tahkim Kurulu, PFDK'nin Sancak'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.
Kurul, ayrıca Galatasaray'ın 56 bin ve Kasımpaşa'nın 200 bin liralık para cezasının da onanması yönünde karar verdi.