Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220826/tff-tahkim-kurulu-murat-sancakin-cezasini-onadi-1060437582.html
TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı
TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verdiği cezayı... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T17:51+0300
2022-08-26T17:51+0300
spor
murat sancak
türkiye futbol federasyonu (tff)
ceza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060412479_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b75e7f93e3d9fa5d89cdbf6835892366.jpg
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, Tahkim Kurulu, PFDK'nin Sancak'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.Kurul, ayrıca Galatasaray'ın 56 bin ve Kasımpaşa'nın 200 bin liralık para cezasının da onanması yönünde karar verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220823/murat-sancak-indirim-pazarlik-yok-4-milyon-euroyu-yatiran-balotelliyi-alir-1060273842.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060412479_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_422b77ec67473ec07a62d423e8b68088.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
murat sancak, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza
murat sancak, türkiye futbol federasyonu (tff), ceza

TFF Tahkim Kurulu, Murat Sancak'ın cezasını onadı

17:51 26.08.2022
© AAAdana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak' - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verdiği cezayı onadı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, Tahkim Kurulu, PFDK'nin Sancak'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.
Kurul, ayrıca Galatasaray'ın 56 bin ve Kasımpaşa'nın 200 bin liralık para cezasının da onanması yönünde karar verdi.
Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
SPOR
Murat Sancak: İndirim, pazarlık yok, 4 milyon euroyu yatıran Balotelli'yi alır
23 Ağustos, 09:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала