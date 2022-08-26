https://sputniknews.com.tr/20220826/tekel-bayileri-platformu-baskani-aybas-duyurdu-raki-ve-saraba-zam-geliyor-1060428899.html
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş duyurdu: Rakı ve şaraba zam geliyor
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş duyurdu: Rakı ve şaraba zam geliyor
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, rakı ve şaraba 2 Eylül itibarıyla zam geleceğini duyurdu. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T14:33+0300
2022-08-26T14:33+0300
2022-08-26T14:39+0300
zam
ekonomi
özgür aybaş
rakı
şarap
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Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Mey Diego grubunda yer alan rakı ve şaraplara 2 Eylül itibarıyla zam geleceğini açıkladı.Bira çeşitlerine de eylül ayının ilk haftasında zam geleceğini bildiren Aybaş, beklenen zam oranını yüzde 15-20 olarak duyurdu.Tekel bayilere gelen uyarı mesajını Twitter hesabından paylaşan Aybaş, şu ifadelere yer verdi:"Zam Mey Diego grubu Bayilere zam geçişi mesajı atıyor.Muhtemelen Bira çeşitlerinde de Eylül’ün ilk haftası zam geçişi olacak Beklenen Zam oranı yüzde 15-20 aralığı umarım gelmez."
https://sputniknews.com.tr/20220818/alkol-zamlarini-duyuran-aybasa-bakanliktan-ceza-1060071482.html
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zam, özgür aybaş, rakı, şarap
zam, özgür aybaş, rakı, şarap
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş duyurdu: Rakı ve şaraba zam geliyor
14:33 26.08.2022 (güncellendi: 14:39 26.08.2022) Abone ol
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, rakı ve şaraba 2 Eylül itibarıyla zam geleceğini duyurdu.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Mey Diego grubunda yer alan rakı ve şaraplara 2 Eylül itibarıyla zam geleceğini açıkladı.
Bira çeşitlerine de eylül ayının ilk haftasında zam geleceğini bildiren Aybaş, beklenen zam oranını yüzde 15-20 olarak duyurdu.
Tekel bayilere gelen uyarı mesajını Twitter hesabından paylaşan Aybaş, şu ifadelere yer verdi:
"Zam Mey Diego grubu Bayilere zam geçişi mesajı atıyor.Muhtemelen Bira çeşitlerinde de Eylül’ün ilk haftası zam geçişi olacak Beklenen Zam oranı yüzde 15-20 aralığı umarım gelmez."