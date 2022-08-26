https://sputniknews.com.tr/20220826/tekel-bayileri-platformu-baskani-aybas-duyurdu-raki-ve-saraba-zam-geliyor-1060428899.html

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş duyurdu: Rakı ve şaraba zam geliyor

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş duyurdu: Rakı ve şaraba zam geliyor

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Aybaş, rakı ve şaraba 2 Eylül itibarıyla zam geleceğini duyurdu. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T14:33+0300

2022-08-26T14:33+0300

2022-08-26T14:39+0300

zam

ekonomi

özgür aybaş

rakı

şarap

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/29/1041442961_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_0ccb788980b12660d401acf567b8f08f.jpg

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Mey Diego grubunda yer alan rakı ve şaraplara 2 Eylül itibarıyla zam geleceğini açıkladı.Bira çeşitlerine de eylül ayının ilk haftasında zam geleceğini bildiren Aybaş, beklenen zam oranını yüzde 15-20 olarak duyurdu.Tekel bayilere gelen uyarı mesajını Twitter hesabından paylaşan Aybaş, şu ifadelere yer verdi:"Zam Mey Diego grubu Bayilere zam geçişi mesajı atıyor.Muhtemelen Bira çeşitlerinde de Eylül’ün ilk haftası zam geçişi olacak Beklenen Zam oranı yüzde 15-20 aralığı umarım gelmez."

https://sputniknews.com.tr/20220818/alkol-zamlarini-duyuran-aybasa-bakanliktan-ceza-1060071482.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zam, özgür aybaş, rakı, şarap