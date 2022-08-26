Tatilleri biten gurbetçiler dönüş yolunda: 'Avrupa'da ezan sesinden yoksun kalıyoruz'

© İHA Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde iznini ailesiyle geçirdikten sonra yaşadığı Hollanda’nın Amsterdam kentine gideceğini belirten, Ünsal Önal, “Geride sevdiklerimizi ve güzel hatıralar bırakıyoruz. 11 ay ezan sesinden yoksun gurbette kalıyoruz. Gelirken ayrı bir çile, giderken ayrı bir çile çekiyoruz. Bu her yıl tekrarlanan bir süreç haline geldi. Şimdi biz bunu artık kendimizi alıştırarak çıktığımız için çileden ziyade bekleme süremiz ne kadar olursa o kadar iyi olur. Biz 3-5 saatleri artık beklemekten saymıyoruz. Sırbistan’ın ve Bulgaristan sınır kapılarında saatlerce bekliyoruz. Ülkemiz bu sorunlar için bir çözüm yolu bulursa bizim için daha büyük imkânlar sağlanacak. Bizde bu şekilde daha kısa bir sürede evimize, yuvamıza ulaşmış olacağız. Ülke büyüklerimiz bu sorunlar için girişimlerde bulunursa onlara da ayrıca minnettar oluruz” ifadelerini kullandı.