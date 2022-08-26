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https://sputniknews.com.tr/20220826/tarkan-gulsene-yapilan-bu-haksizlik-son-bulmali-ve-gulsen-hemen-serbest-birakilmali-1060430641.html
Tarkan: Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı
Tarkan: Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı
Tarkan, Gülşen'in tutuklanmasına tepki göstererek, "Yolsuzlukları, hırsızları, toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemiz Gülşen'i bir kalemde... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T14:47+0300
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tarkan
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Şarkıcı Tarkan, meslektaşı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanmasına tepki gösterdi. Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı" dedi.Tarkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:"Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin iki yüzlülüğünü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içinde kalıyoruz.Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar, Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz Gülşen'i bir kalemde tutukluyor.Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı."
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tarkan, gülşen
tarkan, gülşen

Tarkan: Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı

14:47 26.08.2022
© DHATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© DHA
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Tarkan, Gülşen'in tutuklanmasına tepki göstererek, "Yolsuzlukları, hırsızları, toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemiz Gülşen'i bir kalemde tutukluyor. Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı" " dedi.
Şarkıcı Tarkan, meslektaşı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanmasına tepki gösterdi. Tarkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı" dedi.
Tarkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin iki yüzlülüğünü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içinde kalıyoruz.
Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar, Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz Gülşen'i bir kalemde tutukluyor.
Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı."
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