https://sputniknews.com.tr/20220826/tanju-ozcan-hayalim-chp-genel-baskani-olmak-1060417329.html
Tanju Özcan: Hayalim CHP Genel Başkanı olmak
Tanju Özcan: Hayalim CHP Genel Başkanı olmak
TELE1’de Enver Aysever’in Ayrıntılar programına konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geleceğe ilişkin tek hayalinin CHP Genel Başkanlığı olduğunu... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T06:38+0300
2022-08-26T06:38+0300
2022-08-26T06:38+0300
politika
tanju özcan
kemal kılıçdaroğlu
seçim
chp
recep tayyip erdoğan
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TELE1’de Enver Aysever’in sunduğu "Ayrıntılar" isimli programa konuk oldu. Özcan, Aysever’in sorduğu "Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetmeye talip misiniz?" sorusuna, "Benim geleceğe ilişkin tek hayalim var. CHP Genel Başkanı olmak. Çok mutlu olurum. Ben bu partiyi çok iyi yönetirim" dedi.'ERDOĞAN KAYBEDERSE EMEKLİ OLACAĞIM'Seçimlerin ardından Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı’nın dağılacağını öne süren Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya 6’lı masanın göstereceği adayın seçimi kazanması durumunda emekli belediye başkanı olarak hayatını devam ettireceğini söyledi.'BEN BU PARTİYİ ÇOK İYİ YÖNETİRİM'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'saraydan ayrıldığını' görmek istediğini söyleyen Özcan, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilir genel başkanlık boşalır oraya mı yönelsem şu koltuğa mı talip olsam vallahi öyle bir şeyim yok. Ben Erdoğan’ın o saraydan ayrıldığını göreyim. Ertesi gün ölsem de gam yemem. Sandıkta yenildiğini görmek istiyorum. Benim hayatta tek hayalim var geleceğe ilişkin. CHP Genel Başkanı olmak. Çok mutlu olurum. Ben bu partiyi çok iyi yönetirim" ifadelerini kullandı.'SÜREKLİ MÜFETTİŞ VAR'Bolu Belediyesi’nde incelemelerde bulunan müfettişler nedeniyle tehdit altında belediye başkanlığı yaptığını öne süren Özcan, "Sürekli müfettiş var. Artık müfettişler kendi aralarında oda kavgası yapıyor. Öyle bir baskı var ki ülkede, biz vatandaşın hissettiğinden daha fazlasını hissediyoruz. Söyleyeceklerimizden geri durmadığımız içinde üzerimizdeki baskı daha da artıyor" diye konuştu.
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tanju özcan, kemal kılıçdaroğlu, seçim, chp, recep tayyip erdoğan
tanju özcan, kemal kılıçdaroğlu, seçim, chp, recep tayyip erdoğan
Tanju Özcan: Hayalim CHP Genel Başkanı olmak
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TELE1’de Enver Aysever’in Ayrıntılar programına konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geleceğe ilişkin tek hayalinin CHP Genel Başkanlığı olduğunu söyledi.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, TELE1’de Enver Aysever’in sunduğu "Ayrıntılar" isimli programa konuk oldu. Özcan, Aysever’in sorduğu "Cumhuriyet Halk Partisi’ni yönetmeye talip misiniz?" sorusuna, "Benim geleceğe ilişkin tek hayalim var. CHP Genel Başkanı olmak. Çok mutlu olurum. Ben bu partiyi çok iyi yönetirim" dedi.
'ERDOĞAN KAYBEDERSE EMEKLİ OLACAĞIM'
Seçimlerin ardından Millet İttifakı veya Cumhur İttifakı’nın dağılacağını öne süren Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya 6’lı masanın göstereceği adayın seçimi kazanması durumunda emekli belediye başkanı olarak hayatını devam ettireceğini söyledi.
'BEN BU PARTİYİ ÇOK İYİ YÖNETİRİM'
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'saraydan ayrıldığını' görmek istediğini söyleyen Özcan, "Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilir genel başkanlık boşalır oraya mı yönelsem şu koltuğa mı talip olsam vallahi öyle bir şeyim yok. Ben Erdoğan’ın o saraydan ayrıldığını göreyim. Ertesi gün ölsem de gam yemem. Sandıkta yenildiğini görmek istiyorum. Benim hayatta tek hayalim var geleceğe ilişkin. CHP Genel Başkanı olmak. Çok mutlu olurum. Ben bu partiyi çok iyi yönetirim" ifadelerini kullandı.
'SÜREKLİ MÜFETTİŞ VAR'
Bolu Belediyesi’nde incelemelerde bulunan müfettişler nedeniyle tehdit altında belediye başkanlığı yaptığını öne süren Özcan, "Sürekli müfettiş var. Artık müfettişler kendi aralarında oda kavgası yapıyor. Öyle bir baskı var ki ülkede, biz vatandaşın hissettiğinden daha fazlasını hissediyoruz. Söyleyeceklerimizden geri durmadığımız içinde üzerimizdeki baskı daha da artıyor" diye konuştu.