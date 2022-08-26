https://sputniknews.com.tr/20220826/suudi-arabistan-krali-selmandan-pakistana-1-milyar-dolarlik-yatirim-1060413316.html

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Pakistan'a 1 milyar dolarlık yatırım

Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Pakistan'a 1 milyar dolarlık yatırım

Suudi Arabistan'ın Pakistan'a 1 milyar dolar değerinde yatırım yapacağı bildirildi. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T03:37+0300

2022-08-26T03:37+0300

2022-08-26T03:45+0300

dünya

suudi arabistan

pakistan

kral selman bin abdulaziz

kral selman

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, 'Riyad'ın Pakistan ekonomisini ve kardeş halkını destekleme konusundaki duruşunu vurgulamak' amacıyla ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım talimatı verdi.Al Arabiya'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Kralı Selman'ın talimatını, Pakistanlı mevkidaşı Bilawal Butto Zerdari ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında paylaştı.İki bakanın ayrıca, ikili ilişkileri ve bu ilişkileri desteklemenin ve geliştirmenin yollarını, ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldı.

suudi arabistan

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suudi arabistan, pakistan, kral selman bin abdulaziz, kral selman