https://sputniknews.com.tr/20220826/suudi-arabistan-krali-selmandan-pakistana-1-milyar-dolarlik-yatirim-1060413316.html
Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Pakistan'a 1 milyar dolarlık yatırım
Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Pakistan'a 1 milyar dolarlık yatırım
Suudi Arabistan'ın Pakistan'a 1 milyar dolar değerinde yatırım yapacağı bildirildi. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T03:37+0300
2022-08-26T03:37+0300
2022-08-26T03:45+0300
dünya
suudi arabistan
pakistan
kral selman bin abdulaziz
kral selman
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, 'Riyad'ın Pakistan ekonomisini ve kardeş halkını destekleme konusundaki duruşunu vurgulamak' amacıyla ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım talimatı verdi.Al Arabiya'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Kralı Selman'ın talimatını, Pakistanlı mevkidaşı Bilawal Butto Zerdari ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında paylaştı.İki bakanın ayrıca, ikili ilişkileri ve bu ilişkileri desteklemenin ve geliştirmenin yollarını, ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldı.
suudi arabistan
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suudi arabistan, pakistan, kral selman bin abdulaziz, kral selman
suudi arabistan, pakistan, kral selman bin abdulaziz, kral selman
Suudi Arabistan Kralı Selman'dan Pakistan'a 1 milyar dolarlık yatırım
03:37 26.08.2022 (güncellendi: 03:45 26.08.2022) Abone ol
Suudi Arabistan'ın Pakistan'a 1 milyar dolar değerinde yatırım yapacağı bildirildi.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, 'Riyad'ın Pakistan ekonomisini ve kardeş halkını destekleme konusundaki duruşunu vurgulamak' amacıyla ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım talimatı verdi.
Al Arabiya'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan, Kralı Selman'ın talimatını, Pakistanlı mevkidaşı Bilawal Butto Zerdari ile yaptığı telefon görüşmesi sırasında paylaştı.
İki bakanın ayrıca, ikili ilişkileri ve bu ilişkileri desteklemenin ve geliştirmenin yollarını, ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları da ele aldı.