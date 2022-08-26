https://sputniknews.com.tr/20220826/sussex-dusesi-meghan-markle-spotify-kralicesi-oldu-1060435342.html

Sussex Düşesi Meghan Markle, 'Spotify Kraliçesi' oldu

Sussex Düşesi Meghan Markle, 'Spotify Kraliçesi' oldu

İngiltere'deki kraliyet ailesinin bir parçası olan ancak eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet görevlerinden istifa eden Sussex Düşesi Meghan Markle, yeni... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T16:54+0300

2022-08-26T16:54+0300

2022-08-26T17:02+0300

yaşam

meghan markle

podcast

spotify

ingiltere

ingiliz kraliyet ailesi

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Sussex Düşesi Meghan Markle, 'Arketipler' isimli 18 milyon dolarlık podcast yayınının ilk bölümünü yayınlamasıyla dünyanın gündemine düştü. Eleştirmenlerin 'aptalca' ve 'boş sohbet'le dolu şeklindeki değerlendirmelerine rağmen Markle, kısa sürede Spotify'da en çok dinlenen podcast rekorunu kırdı.41 yaşındaki Sussex Düşesi, 57 dakikalık ilk podcast bölümünde ünlü tenisçi Serena Williams'ı ağırladı. 'Hırslı' bir kadın oldukları için karşılaştıkları bazı zorlukları konuşan Markle aynı zamanda İngiltere kraliyet ailesi içerisinde kaldığı zamanda yaşadıklarını anlattı. Meghan Markle'ın şaşırtıcı açıklamaları arasında, oğlu Archie'yi yatak odasında çıkan bir yangından kıl payı kurtardıktan dakikalar sonra bir etkinliğe katılmak zorunda bırakıldığı iddiası yer alıyor.Dün yayınlanmasından sonra dünya çapında milyonlarca kişi tarafından dinlenen podcast bölümü ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de dinlenme rekoru kırdı. Basına yansıyan haberlere göre podcast yayını için Meghan ve Harry çifti, 2020'de Spotify ile 18 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı. Ancak çiftin ilk bölümü yayınlaması 2 yıl sürdü.Uzun süren bir beklemeye rağmen 'Arketipler' yayını, Spotify'da en çok dinlenen program rekoru kırarak iki yıldan fazla bir süredir en üst sırada yer alan The Joe Rogan Experience podcast yayınını tahtından etti. Joe Rogan'ın her bir podcast bölümünün 11 milyon kişi tarafından dinlendiği belirtiliyor.Bölümde Meghan, 'kapalı kapılar ardında' çektiği acılardan bahsederken Prens Harry ile çıkmaya başladığında onu 'hırslı' olmakla eleştirenlere de yanıt verdi:Kraliyet turu kapsamında Güney Afrika'ya 2019'da yaptıkları bir ziyareti anlatan Meghan, oğlu Archie'nin kaldığı odada ısıtıcının alev alması üzerine yangın çıktığını, ancak olanlara rağmen saatler sonra yeniden kraliyet programına devam etmek zorunda bırakıldığını söyledi:Kaldıkları yerde duman dedektörünün bulunmadığını söyleyen Meghan, "Koridorda biri duman kokusunu almış ve içeri girmiş. Yangın böyle söndürülmüş. Kendime şunu sordum, 'İnsanlara olup biteni anlatabilir misin?' Bence, bu gibi durumlarda nasıl hissettiğinden çok, nasıl göründüğüne odaklanılıyor" diye devam etti.Kraliyet ailesi içerinde, perde arkasında yaşanan 'insani anlar' hakkında daha fazla anlayışa ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sussex Düşesi, "Bebeğimizi bırakmak zorunda kaldık ve hemen sonrasında başka bir yere taşınmamıza rağmen, yine de onu bırakıp başka bir resmi etkinliğe gitmek zorunda kaldık" dedi. Kendisi de bir anne olan tenis oyuncusu Serena Williams ise, "Ben bunu yapamazdım" diye yanıtladı.

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meghan markle, podcast , spotify, ingiltere, ingiliz kraliyet ailesi