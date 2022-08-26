Sussex Düşesi Meghan Markle, 'Spotify Kraliçesi' oldu
16:54 26.08.2022 (güncellendi: 17:02 26.08.2022)
© AFP 2022 / JEREMY SELWYNMeghan Markle- Prens Harry
© AFP 2022 / JEREMY SELWYN
İngiltere'deki kraliyet ailesinin bir parçası olan ancak eşi Prens Harry ile birlikte kraliyet görevlerinden istifa eden Sussex Düşesi Meghan Markle, yeni podcast yayınıyla Spotify'da rekor kırdı.
Sussex Düşesi Meghan Markle, 'Arketipler' isimli 18 milyon dolarlık podcast yayınının ilk bölümünü yayınlamasıyla dünyanın gündemine düştü. Eleştirmenlerin 'aptalca' ve 'boş sohbet'le dolu şeklindeki değerlendirmelerine rağmen Markle, kısa sürede Spotify'da en çok dinlenen podcast rekorunu kırdı.
41 yaşındaki Sussex Düşesi, 57 dakikalık ilk podcast bölümünde ünlü tenisçi Serena Williams'ı ağırladı. 'Hırslı' bir kadın oldukları için karşılaştıkları bazı zorlukları konuşan Markle aynı zamanda İngiltere kraliyet ailesi içerisinde kaldığı zamanda yaşadıklarını anlattı.
Meghan Markle'ın şaşırtıcı açıklamaları arasında, oğlu Archie'yi yatak odasında çıkan bir yangından kıl payı kurtardıktan dakikalar sonra bir etkinliğe katılmak zorunda bırakıldığı iddiası yer alıyor.
Dün yayınlanmasından sonra dünya çapında milyonlarca kişi tarafından dinlenen podcast bölümü ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de dinlenme rekoru kırdı.
Basına yansıyan haberlere göre podcast yayını için Meghan ve Harry çifti, 2020'de Spotify ile 18 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı. Ancak çiftin ilk bölümü yayınlaması 2 yıl sürdü.
Uzun süren bir beklemeye rağmen 'Arketipler' yayını, Spotify'da en çok dinlenen program rekoru kırarak iki yıldan fazla bir süredir en üst sırada yer alan The Joe Rogan Experience podcast yayınını tahtından etti. Joe Rogan'ın her bir podcast bölümünün 11 milyon kişi tarafından dinlendiği belirtiliyor.
Bölümde Meghan, 'kapalı kapılar ardında' çektiği acılardan bahsederken Prens Harry ile çıkmaya başladığında onu 'hırslı' olmakla eleştirenlere de yanıt verdi:
"Kocamla çıkmaya başlayana kadar hırslı kelimesinin ardındaki olumsuz çağrışımları şahsen hissettiğimi hiç hatırlamıyorum. Öyle görünüyor ki bazılarına göre hırslı olmak kadınlar için korkunç, korkunç bir şey. Kelimenin ardındaki olumsuzluğu hissettiğimden beri, bunu bir daha hissetmemek gerçekten zor. Düzenli olarak kendilerini olduklarından daha küçük göstermek zorunda kalan milyonlarca kız ve kadında da bunu görmemek imkansız. Hırs kavramı, özellikle kadınlar için birçok yargı ve nüansla birlikte geliyor. Hırslı bir kadınsanız, mutlaka bir gündeminiz olduğu, hesapçı, bencil veya saldırgan veya bir tırmanıcı olmanız gerektiği yönünde bir yanlış kanı var. Ya da güçlü veya cesur bir kadınsanız, o zaman sana atılan her şeyi hak ediyorsunuz, bu şeyler ne kadar orantısız veya adaletsiz olursa olsun ve hatta çoğu erkeğin dayanabileceğinden daha fazla olsa bile."
Kraliyet turu kapsamında Güney Afrika'ya 2019'da yaptıkları bir ziyareti anlatan Meghan, oğlu Archie'nin kaldığı odada ısıtıcının alev alması üzerine yangın çıktığını, ancak olanlara rağmen saatler sonra yeniden kraliyet programına devam etmek zorunda bırakıldığını söyledi:
"Bir ağaç kütüğünün üzerinden kadın katılımcılara yönelik konuştum, daha sonra program bitti ve arabaya bindik. Kaldığımız yerde yangın çıktığını söylediler. Ne? Duyduklarıma inanamadım. Bebeğimin odasında yangın çıkmış. Geri döndük. Tabii ki bir anne olarak, "Aman Tanrım, neler oluyor" dedim. Herkes gözyaşlarına boğulmuş, panik içerisindeler. Peki o noktada ne yapmamız gerekiyordu? Dışarı çıktık ve bir başka resmi törene katıldık. Dedim ki, bu hiçbir mantığa sığmıyor."
Kaldıkları yerde duman dedektörünün bulunmadığını söyleyen Meghan, "Koridorda biri duman kokusunu almış ve içeri girmiş. Yangın böyle söndürülmüş. Kendime şunu sordum, 'İnsanlara olup biteni anlatabilir misin?' Bence, bu gibi durumlarda nasıl hissettiğinden çok, nasıl göründüğüne odaklanılıyor" diye devam etti.
Kraliyet ailesi içerinde, perde arkasında yaşanan 'insani anlar' hakkında daha fazla anlayışa ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sussex Düşesi, "Bebeğimizi bırakmak zorunda kaldık ve hemen sonrasında başka bir yere taşınmamıza rağmen, yine de onu bırakıp başka bir resmi etkinliğe gitmek zorunda kaldık" dedi. Kendisi de bir anne olan tenis oyuncusu Serena Williams ise, "Ben bunu yapamazdım" diye yanıtladı.