https://sputniknews.com.tr/20220826/sputnik-ve-ria-novosti-sunuculari-buyuk-bir-ddos-saldirisini-puskurttu-1060434018.html
Sputnik ve RIA Novosti sunucuları büyük bir DDoS saldırısını püskürttü
Sputnik ve RIA Novosti sunucuları büyük bir DDoS saldırısını püskürttü
Sputnik'in bünyesinde bulunduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın teknik birimi, RIA Novosti ve Sputnik sunucularının ABD, İngiltere ve... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T16:32+0300
2022-08-26T16:32+0300
2022-08-26T16:35+0300
ukrayna krizi
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Teknik birim temsilcisi, "Saldırı, dün saat 18:00'dan sonra başladı, şu anda saldırının tüm mevcut vektörleri durduruldu veya etkisiz hale getirildi. Saldırı birçok ülkeden gerçekleştirildi, ancak ana kaynaklar arasında ABD, İngiltere, Ukrayna ve Tayland yer alıyor. Rusya'dan çok kişi vardı, muhtemelen bir Rus bulut servisini bozmuş olabilirler" dedi. Saldırının muhtemelen şubat sonunda Sputnik ve RIA Novosti'nin sunucularını bozma girişiminde bulunan korsanlar tarafından düzenlendiğini belirten temsilci, saldırgan tarafın Rossiya Segodnya medya grubunun yurtdışı ve yurtiçindeki servislerini ve sistemlerini çalışmaz hale getirmeye çalıştığını kaydetti. Temsilci, saldırının başarıyla püskürtüldüğünün altını çizdi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, sputnik, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, ddos
rusya, sputnik, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, ddos
Sputnik ve RIA Novosti sunucuları büyük bir DDoS saldırısını püskürttü
16:32 26.08.2022 (güncellendi: 16:35 26.08.2022) Abone ol
Sputnik'in bünyesinde bulunduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nın teknik birimi, RIA Novosti ve Sputnik sunucularının ABD, İngiltere ve Ukrayna'dan düzenlenen ve yaklaşık bir gün süren DDoS saldırısını başarıyla püskürttüğünü açıkladı.
Teknik birim temsilcisi, "Saldırı, dün saat 18:00'dan sonra başladı, şu anda saldırının tüm mevcut vektörleri durduruldu veya etkisiz hale getirildi. Saldırı birçok ülkeden gerçekleştirildi, ancak ana kaynaklar arasında ABD, İngiltere, Ukrayna ve Tayland yer alıyor. Rusya'dan çok kişi vardı, muhtemelen bir Rus bulut servisini bozmuş olabilirler" dedi.
Saldırının muhtemelen şubat sonunda Sputnik ve RIA Novosti'nin sunucularını bozma girişiminde bulunan korsanlar tarafından düzenlendiğini belirten temsilci, saldırgan tarafın Rossiya Segodnya medya grubunun yurtdışı ve yurtiçindeki servislerini ve sistemlerini çalışmaz hale getirmeye çalıştığını kaydetti.
Temsilci, saldırının başarıyla püskürtüldüğünün altını çizdi.