https://sputniknews.com.tr/20220826/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-kosova-ile-uzlasmaya-varmak-mumkun-degil-1060436576.html

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova ile uzlaşmaya varmak mümkün değil

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova ile uzlaşmaya varmak mümkün değil

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Kosova ile uzlaşmanın mümkün olmadığını söyledi. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T17:33+0300

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aleksandr vucic

sırbistan

kosova

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ve Avrupa Birliği Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ı dün akşam saatlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da kabul etti.Vucic, gece yarısına kadar süren toplantı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kosova'daki plakalar ve 'daha büyük bazı sorunlar' konusunda uzlaşmaya varmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.Kosova'daki Sırpların geleceğini güvence altına alacaklarını kaydeden Vucic, "Önümüzdeki günlerde halkımız için barışı sağlamak ve korumak adına daha çok çalışacağız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220826/kosovanin-kuzeyinde-sirplarin-cogunlukta-oldugu-bolgelerde-kosova-polisinin-varligi-artirildi----1060433323.html

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