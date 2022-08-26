Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220826/sevillada-sakatlanan-marcao-3-hafta-yok-1060436850.html
Sevilla'da sakatlanan Marcao 3 hafta yok
Sevilla'da sakatlanan Marcao 3 hafta yok
Galatasaray'dan İspanya'nın Sevilla takımına transfer olan Marcao (Marcos do Nascimento Teixeira) sakatlandı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T17:36+0300
2022-08-26T17:37+0300
spor
marcao
sevilla
sakatlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060436695_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_bb9e18386716b97e2a9aaf81255a6d77.jpg
Sevilla kulübünden yapılan açıklamada, sol bacak arka adalesinde mikro yırtık tespit edilen Marcao'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.İspanyol kulübüne geldiğinden bu yana sakatlık problemleri yaşayan henüz lig maçına çıkmayan Marcao, geçtiğimiz hafta takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı.Brezilyalı stoper 24 Ağustos Çarşamba günü geçirdiği bir sakatlıktan dolayı antrenmanı terk etmişti.Marcao, sosyal medya hesabından "Buradaki başlangıç ​​planlandığım gibi gitmiyor, ancak kendimi toparlamak ve bu kulüp için her şeyimi vermek için gösterilen özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmem!" yazılı bir mesaj yayınladı.
https://sputniknews.com.tr/20220711/sevilla-duyurdu-marcao-ile-bes-yillik-sozlesme-imzalandi-1058581361.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1060436695_190:0:1090:675_1920x0_80_0_0_9153fd9d4077bb0210688182f8c375ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
marcao, sevilla, sakatlık
marcao, sevilla, sakatlık

Sevilla'da sakatlanan Marcao 3 hafta yok

17:36 26.08.2022 (güncellendi: 17:37 26.08.2022)
© AAMarcao
Marcao - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Galatasaray'dan İspanya'nın Sevilla takımına transfer olan Marcao (Marcos do Nascimento Teixeira) sakatlandı.
Sevilla kulübünden yapılan açıklamada, sol bacak arka adalesinde mikro yırtık tespit edilen Marcao'nun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
İspanyol kulübüne geldiğinden bu yana sakatlık problemleri yaşayan henüz lig maçına çıkmayan Marcao, geçtiğimiz hafta takımla birlikte antrenmanlara başlamıştı.
Brezilyalı stoper 24 Ağustos Çarşamba günü geçirdiği bir sakatlıktan dolayı antrenmanı terk etmişti.
Marcao, sosyal medya hesabından "Buradaki başlangıç ​​planlandığım gibi gitmiyor, ancak kendimi toparlamak ve bu kulüp için her şeyimi vermek için gösterilen özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmem!" yazılı bir mesaj yayınladı.
Marcao - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
SPOR
Sevilla duyurdu: Marcao ile beş yıllık sözleşme imzalandı
11 Temmuz, 13:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала