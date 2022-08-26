https://sputniknews.com.tr/20220826/sariyerde-denizde-kaybolan-cocuk-hayatini-kaybetti-1060420713.html
Sarıyer'de denizde kaybolan çocuk hayatını kaybetti
Sarıyer'de denizde kaybolan çocuk hayatını kaybetti
Sarıyer'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, kaybolan 10 yaşındaki... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T11:00+0300
2022-08-26T11:00+0300
2022-08-26T11:00+0300
yaşam
sarıyer
deniz
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Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş geçen çarşamba günü saat 17.00 sıralarında denize girdi.Birlikte yüzen baba ile oğlu bir süre sonra dalgalara kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu.Denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Erbaş'a ulaşılamadı. Burak Erbaş'ı arama çalışmaları başlamıştı.Bugün sabah saatlerinde ise 10 yaşındaki Burak Erbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.
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Sarıyer'de denizde kaybolan çocuk hayatını kaybetti
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Sarıyer'de, denize giren Muzaffer Erbaş ile oğlu Burak Erbaş dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Boğulan baba dün denizden çıkarılırken, kaybolan 10 yaşındaki oğlu Burak Can Erbaş'ın bugün cansız bedenine ulaşıldı.
Ataşehir'den akrabaları ile birlikte denize girmek için Sarıyer Kısırkaya Plajı'na gelen Muzaffer Erbaş (52) ile 10 yaşındaki oğlu Burak Erbaş geçen çarşamba günü saat 17.00 sıralarında denize girdi.
Birlikte yüzen baba ile oğlu bir süre sonra dalgalara kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler ve cankurtaranlar baba oğlun yardımına koştu.
Denizden çıkarılan Muzaffer Erbaş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu Burak Erbaş'a ulaşılamadı. Burak Erbaş'ı arama çalışmaları başlamıştı.
Bugün sabah saatlerinde ise 10 yaşındaki Burak Erbaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.