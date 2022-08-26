https://sputniknews.com.tr/20220826/sabah-yazari-hilal-kaplan-ile-suheyb-ogut-bosandi-1060424891.html

Sabah yazarı Hilal Kaplan ile Süheyb Öğüt boşandı

Sabah yazarı Hilal Kaplan ile Süheyb Öğüt boşandı

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan 2007 yılında evlendiği akademisyen Süheyb Öğüt'ten boşandı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T12:47+0300

2022-08-26T12:47+0300

2022-08-26T12:47+0300

yaşam

hilal kaplan

boşanma

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Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile Akademisyen Süheyb Öğüt’ün anlaşmalı bir şekilde Temmuz ayında tek celsede boşandıkları öğrenildi.Medyaradar'ın haberine göre, Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile akademisyen Süheyb Öğüt’ün Temmuz ayında Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşma sonucunda sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Kaplan ya da Öğüt’ün konuya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.15 yıldır evli olan çiftin 2 çocukları bulunuyor. Hilal Kaplan'ın eşinden herhangi bir nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.

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hilal kaplan, boşanma