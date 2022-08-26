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Sabah yazarı Hilal Kaplan ile Süheyb Öğüt boşandı
Sabah yazarı Hilal Kaplan ile Süheyb Öğüt boşandı
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan 2007 yılında evlendiği akademisyen Süheyb Öğüt'ten boşandı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
hilal kaplan
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Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile Akademisyen Süheyb Öğüt’ün anlaşmalı bir şekilde Temmuz ayında tek celsede boşandıkları öğrenildi.Medyaradar'ın haberine göre, Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile akademisyen Süheyb Öğüt’ün Temmuz ayında Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşma sonucunda sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Kaplan ya da Öğüt’ün konuya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.15 yıldır evli olan çiftin 2 çocukları bulunuyor. Hilal Kaplan'ın eşinden herhangi bir nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.
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hilal kaplan, boşanma
hilal kaplan, boşanma

Sabah yazarı Hilal Kaplan ile Süheyb Öğüt boşandı

12:47 26.08.2022
© Fotoğraf : TwitterHilal Kaplan
Hilal Kaplan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan 2007 yılında evlendiği akademisyen Süheyb Öğüt'ten boşandı.
Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile Akademisyen Süheyb Öğüt’ün anlaşmalı bir şekilde Temmuz ayında tek celsede boşandıkları öğrenildi.
Medyaradar'ın haberine göre, Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan ile akademisyen Süheyb Öğüt’ün Temmuz ayında Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşma sonucunda sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı. Kaplan ya da Öğüt’ün konuya ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu.
15 yıldır evli olan çiftin 2 çocukları bulunuyor. Hilal Kaplan'ın eşinden herhangi bir nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi.
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