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PFDK, Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
PFDK, Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi
PFDK, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdiğini açıkladı. 26.08.2022, Sputnik Türkiye
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spor
pfdk
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
murat sancak
ceza
adana
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçın hakemine yönelik hakareti nedeniyle Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.PFDK'nin, aynı karşılaşmada kırmızılı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Yaroslav Rakitskyi'ye de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdiği aktarıldı.Kurulun, ayrıca Medipol Başakşehir'e 250 bin, Galatasaray'a 150 bin, Fenerbahçe'ye 56 bin, Beşiktaş'a 42 bin ve Hangikredi Ümraniyespor'a 18 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220823/murat-sancak-indirim-pazarlik-yok-4-milyon-euroyu-yatiran-balotelliyi-alir-1060273842.html
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pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), murat sancak, ceza, adana, türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), murat sancak, ceza, adana, türkiye futbol federasyonu (tff)

PFDK, Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

03:05 26.08.2022 (güncellendi: 03:11 26.08.2022)
© AAAdana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak' - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© AA
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PFDK, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçın hakemine yönelik hakareti nedeniyle Murat Sancak'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
PFDK'nin, aynı karşılaşmada kırmızılı kart gören Adana Demirsporlu futbolcu Yaroslav Rakitskyi'ye de rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç ceza verdiği aktarıldı.
Kurulun, ayrıca Medipol Başakşehir'e 250 bin, Galatasaray'a 150 bin, Fenerbahçe'ye 56 bin, Beşiktaş'a 42 bin ve Hangikredi Ümraniyespor'a 18 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.
Adana Demirspor Kulüp Başkanı Murat Sancak - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
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