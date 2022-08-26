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https://sputniknews.com.tr/20220826/ozan-colakoglu-gulseni-cezaevinde-ziyaret-etti-1060428516.html
Ozan Çolakoğlu, Gülşen'i cezaevinde ziyaret etti
Ozan Çolakoğlu, Gülşen'i cezaevinde ziyaret etti
Ozan Çolakoğlu, imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanan eşi şarkıcı Gülşen'i cezaevinde... 26.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-26T14:17+0300
2022-08-26T14:21+0300
gülşen
yaşam
ozan çolakoğlu
cezaevi
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Tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Gülşen'e, eşi Ozan Çolakoğlu ziyarette bulundu.Şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı.Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Gülşen'i bu sabah eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti.Çolakoğlu ve avukatının Gülşen'e kişisel eşyalarını da getirdiği öğrenildi.Ozan Çolakoğlu ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.Ne olmuştu?Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri tepkilere neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı.Savcılığın talimatı üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, şüphelinin üzerine atılı bulunan 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını, gösterir somut delillerin mevcut olması, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağını değerlendirerek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.Gülşen, kararın ardından Bakırköy Kapalı Kadın Cezeevi'ne gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20220826/gulsen-bana-ihtiyaci-olan-bir-cocugum-var-ben-suc-islemedim-1060417939.html
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gülşen, ozan çolakoğlu, cezaevi
gülşen, ozan çolakoğlu, cezaevi

Ozan Çolakoğlu, Gülşen'i cezaevinde ziyaret etti

14:17 26.08.2022 (güncellendi: 14:21 26.08.2022)
© DHAOzan Çolakoğlu
Ozan Çolakoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
© DHA
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Ozan Çolakoğlu, imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklanan eşi şarkıcı Gülşen'i cezaevinde ziyaret etti.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Gülşen'e, eşi Ozan Çolakoğlu ziyarette bulundu.
Şarkıcı Gülşen imam hatip liselerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam tutuklandı.
Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Gülşen'i bu sabah eşi Ozan Çolakoğlu ziyaret etti.
Çolakoğlu ve avukatının Gülşen'e kişisel eşyalarını da getirdiği öğrenildi.
Ozan Çolakoğlu ziyaret sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Ne olmuştu?

Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri tepkilere neden olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
Savcılığın talimatı üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Gülşen, şüphelinin üzerine atılı bulunan 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını, gösterir somut delillerin mevcut olması, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağını değerlendirerek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Gülşen, kararın ardından Bakırköy Kapalı Kadın Cezeevi'ne gönderildi.
Şarkıcı Gülşen - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
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